Congo-Brazzaville: Coopération - L'ambassadeur du Congo au Maroc échange avec les responsables de l'association Bank de solidarité

Bienvenu Okiemy, ambassadeur de la République du Congo au Maroc, a rencontré récemment les responsables de l'association Bank de solidarité avec lesquels il a envisagé la mise en oeuvre de quelques projets humanitaires dans le pays.

Le président de l'association Bank de solidarité, Gueck Beyeth, et le président d'honneur de cette association également président de la Fondation Said, Abdelkader Said El Figuigui, ont été reçus en audience par l'ambassadeur Bienvenu Okiemy. Ils lui ont présenté leurs civilités avant d'échanger autour des projets humanitaires que l'association Bank de solidarité compte mettre en oeuvre en République du Congo.

Profitant de cette occasion, ils lui avaient remis officiellement l'invitation de participer à la cinquième édition de la «Rencontre des médecins de la diaspora» au Maroc, qui s'est tenue le 26 juin dernier à la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Casablanca. Cette rencontre s'est inscrite dans une dynamique de coopération et de solidarité internationale, visant à renforcer les partenariats entre les acteurs institutionnels et associatifs.