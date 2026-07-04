Sénégal: Plan International Sénégal met en avant l'impact durable du parrainage d'enfants

Dakar — Le parrainage constitue un levier essentiel pour transformer durablement la vie des enfants et de leurs familles, a affirmé la directrice de Plan International Sénégal, Salimata Bocoum.

"Le parrainage ne transforme pas seulement la vie d'un enfant. Il transforme les familles, les communautés et parfois même le destin de toute une génération", a-t-elle déclaré à l'occasion de la remise officielle de cartes d'assuré à près de 28 000 enfants vulnérables.

Cette initiative organisée en partenariat avec l'Agence nationale de la Couverture sanitaire universelle (CSU), s'inscrit dans le cadre de la Journée nationale du parrainage qui se veut une mobilisation stratégique pour le financement durable des droits de l'enfant.

Le partenariat entre Plan International Sénégal et la CSU a déjà permis à plus de 27 000 enfants vivant dans 326 villages des régions de Dakar, Kaolack, Kédougou, Louga et Saint-Louis de bénéficier d'une couverture sanitaire, a expliqué Mme Bocoum.

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Selon elle, "les investissements réalisés dans les communautés se traduisent notamment par la construction d'écoles, l'amélioration de l'accès aux soins, le renforcement des mécanismes de protection et le développement des compétences des jeunes".

La directrice de Plan International Sénégal a, par ailleurs, rappelé que la stratégie pays 2026-2030 de cette structure ambitionne d'accompagner plus de quatre millions d'enfants, ajoutant : "cet objectif ne pourra être atteint qu'à travers des partenariats solides et des investissements durables".

Venu présider la cérémonie, le directeur de cabinet du ministère de la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Amadou Diaw, a salué la pertinence de cette initiative qui s'inscrit en droit ligne avec les priorités de l'État en matière de protection sociale et de développement du capital humain.

"Le parrainage ne constitue pas uniquement un mécanisme de financement, mais aussi un formidable levier de développement humain, de justice sociale et d'investissement dans l'avenir", a-t-il affirmé.

Il a également invité l'Agence nationale de la Couverture sanitaire universelle à développer des mécanismes devant lui permettre d'associer davantage la diaspora dans le financement de la protection sociale des familles.

Amadou Diaw a aussi évoqué l'ambition du gouvernement de redynamiser le Parlement des enfants dans une perspective de renforcer leur participation aux politiques publiques les concernant.