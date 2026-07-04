Sénégal: La série 'Ñaari Junni Benn Wërsëg', projeté en avant-première à l'Institut français de Saint-Louis

4 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — L'Institut français de Saint-Louis a accueilli, vendredi l'avant-première de la série sénégalaise « Ñaari Junni Benn Wërsëg" (en wolof, Dix mille et une chance).

Dès une demi-heure avant la projection, le jardin de l'institution affichait déjà complet, obligeant certains spectateurs arrivés tardivement à s'installer en fond d'espace.

Le public cinéphile a suivi avec attention cette oeuvre collective, accompagnant certaines séquences de commentaires et d'applaudissements signe de leur adhésion.

La directrice déléguée de l'Institut français de Saint-Louis, Sarah Camara, a salué la tenue de cette avant-première, mettant en avant la vitalité de la création cinématographique sénégalaise.

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