Sénégal: La série 'Ñaari Junni Benn Wërsëg', projeté en avant-première à l'Institut français de Saint-Louis

Saint-Louis — L'Institut français de Saint-Louis a accueilli, vendredi l'avant-première de la série sénégalaise « Ñaari Junni Benn Wërsëg" (en wolof, Dix mille et une chance).

Dès une demi-heure avant la projection, le jardin de l'institution affichait déjà complet, obligeant certains spectateurs arrivés tardivement à s'installer en fond d'espace.

Le public cinéphile a suivi avec attention cette oeuvre collective, accompagnant certaines séquences de commentaires et d'applaudissements signe de leur adhésion.

La directrice déléguée de l'Institut français de Saint-Louis, Sarah Camara, a salué la tenue de cette avant-première, mettant en avant la vitalité de la création cinématographique sénégalaise.