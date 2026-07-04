Ile Maurice: Des factures exorbitantes inquiètent des résidents de Pointe-aux-Sables

La polémique autour de la facturation du Central Electricity Board (CEB) touchant désormais plusieurs familles des Résidences Jean Blaise et Makan à Pointe-aux-Sables enfle. Environ 130 familles seraient concernées par des anomalies de facturation, dans un contexte qui suscite inquiétude, incompréhension et stress au sein des foyers.

Selon les informations communiquées par le junior minister à l'Intégration sociale Kugan Parapen, ces irrégularités seraient liées à l'introduction du système de comptage intelligent Automatic Meter Reading, mis en place depuis la fin de 2023. Ce dispositif, conçu pour permettre un relevé automatique de la consommation électrique, sans passage mensuel d'un fonctionnaire du CEB, aurait connu une défaillance technique en mai 2024.

À la suite de cette panne, le CEB aurait temporairement eu recours à des relevés manuels. C'est à ce moment que des anomalies auraient été constatées, certains relevés étant jugés inexacts ou basés sur des estimations non vérifiées. Des consommations élevées, parfois entre 200 et 300 unités, auraient ainsi été attribuées à certaines habitations, sans relevé des compteurs. Le fonctionnaire qui était préposé à cette tâche a depuis été suspendu.

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Après correction du système et réajustement des données, plusieurs familles auraient constaté une baisse significative de leurs factures, reflétant davantage leur consommation réelle. Toutefois, une vingtaine de foyers se retrouvent encore avec des montants en souffrance, pouvant aller jusqu'à environ Rs 25 000 sur une période de deux ans. Une facilité de paiement sur 36 mois a été proposée afin d'alléger la pression financière sur les ménages concernés.

Cependant, la situation semble encore plus lourde à Résidence Makan, où certaines familles affirment recevoir des factures cumulées pouvant atteindre jusqu'à Rs 200 000. Selon des sources locales, ces montants élevés auraient été identifiés à la suite d'un audit interne mené par le CEB, qui aurait relevé des anomalies dans les historiques de consommation.

Incompréhension

Plusieurs habitants disent ne pas comprendre comment de telles sommes ont pu être générées et craignent un impact financier important sur leur quotidien. D'autres évoquent une pression psychologique liée à l'incertitude autour de leurs factures.

Un habitant de Résidence Jean Blaise affirme avoir contacté le Corporate Communications Manager du CEB, Thierry Ramasawmy. Ce dernier lui aurait indiqué qu'aucune décision finale n'a encore été prise. Selon ce témoignage, les familles concernées devraient attendre jusqu'à lundi pour obtenir des éclaircissements.

Dans ce contexte tendu, le junior minister à l'Agro-industrie, Fabrice David, est intervenu sur les réseaux sociaux pour tenter d'apaiser les inquiétudes. «Problème de surfacturation à la CEB à Résidence Jean Blaise. Suite à ma discussion avec le ministre Assirvaden, je rassure les habitants : aucune coupure de courant ne sera effectuée et un accord sera trouvé pour aider chaque client concerné.» Cette intervention vise à calmer les tensions alors que les familles attendent toujours une clarification définitive de leur situation.