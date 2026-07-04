Ile Maurice: Lady Club M et football féminin à l'honneur dans «Lékip Mondial»

Trois semaines après l'exploit du Lady Club M contre Djibouti, en match préliminaire des Jeux olympiques 2028, Cynthia Édouard (ancienne capitaine de la sélection, désormais coach des U-15) et la milieu de terrain Anaëlle Auguste sont venues évoquer cet exploit qui remet enfin le football féminin à l'honneur à Maurice, vendredi dernier, sur le plateau de l'émission Lékip Mondial.

Elles ont aussi parlé de la dure réalité qui a longtemps été le quotidien des jeunes filles pratiquant le football à Maurice, comme l'explique Cynthia Édouard : elles étaient contraintes de jouer dans des académies avec des garçons. Mais elles ont persévéré, évoluant notamment à Spoutnik et en sélection nationale.

Aujourd'hui, de nouvelles perspectives s'ouvrent avec la récente victoire du Lady Club M sur Djibouti, qui impose désormais le respect envers les joueuses. Sur les réseaux sociaux, elles étaient jusque-là souvent tournées en dérision en raison des lourdes défaites concédées lors des confrontations africaines. Un mal pour un bien, un passage difficile mais nécessaire, semble-t-il, pour arriver au moment présent.

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Si la route demeure sinueuse, l'échange avec Cynthia Édouard et Anaëlle Auguste a permis de constater que des perspectives d'avenir s'ouvrent enfin pour le football féminin, notamment à travers l'académie de football dont elles s'occupent, l'Académie Nord, qui est passée de quatre à 40 licenciées.

Cinq élèves de l'académie étaient d'ailleurs présentes sur le plateau de Lékip Mondial ce jour-là : Fabianna, Prit, Keliana, Yovana et Princesca. Elles ont échangé avec Azmaal Hydoo durant l'émission et ont évoqué leurs équipes favorites pour la Coupe du monde ainsi que leurs joueurs préférés, avec une nette préférence pour le Brésil de Vinícius et Neymar.