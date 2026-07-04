Ile Maurice: Lady Club M et football féminin à l'honneur dans «Lékip Mondial»

4 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Azmaal Hydoo

Trois semaines après l'exploit du Lady Club M contre Djibouti, en match préliminaire des Jeux olympiques 2028, Cynthia Édouard (ancienne capitaine de la sélection, désormais coach des U-15) et la milieu de terrain Anaëlle Auguste sont venues évoquer cet exploit qui remet enfin le football féminin à l'honneur à Maurice, vendredi dernier, sur le plateau de l'émission Lékip Mondial.

Elles ont aussi parlé de la dure réalité qui a longtemps été le quotidien des jeunes filles pratiquant le football à Maurice, comme l'explique Cynthia Édouard : elles étaient contraintes de jouer dans des académies avec des garçons. Mais elles ont persévéré, évoluant notamment à Spoutnik et en sélection nationale.

Aujourd'hui, de nouvelles perspectives s'ouvrent avec la récente victoire du Lady Club M sur Djibouti, qui impose désormais le respect envers les joueuses. Sur les réseaux sociaux, elles étaient jusque-là souvent tournées en dérision en raison des lourdes défaites concédées lors des confrontations africaines. Un mal pour un bien, un passage difficile mais nécessaire, semble-t-il, pour arriver au moment présent.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Si la route demeure sinueuse, l'échange avec Cynthia Édouard et Anaëlle Auguste a permis de constater que des perspectives d'avenir s'ouvrent enfin pour le football féminin, notamment à travers l'académie de football dont elles s'occupent, l'Académie Nord, qui est passée de quatre à 40 licenciées.

Cinq élèves de l'académie étaient d'ailleurs présentes sur le plateau de Lékip Mondial ce jour-là : Fabianna, Prit, Keliana, Yovana et Princesca. Elles ont échangé avec Azmaal Hydoo durant l'émission et ont évoqué leurs équipes favorites pour la Coupe du monde ainsi que leurs joueurs préférés, avec une nette préférence pour le Brésil de Vinícius et Neymar.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.