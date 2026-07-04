Ile Maurice: Le bénéfice net du SIT recule à Rs 26,6 M sur neuf mois

Pour les neuf premiers mois de son exercice financier au 31 mars 2026, le Sugar Investment Trust (SIT) a réalisé un bénéfice net de Rs 26,6 millions, en baisse de 30,6 % par rapport aux Rs 38,4 millions enregistrées à la même période au cours de l'exercice précédent.

Ce recul s'explique principalement par une forte diminution des revenus issus des ventes foncières, même si la société a bénéficié d'une contribution nettement plus importante de ses sociétés associées et d'un redressement marqué de ses performances au troisième trimestre.

Sur les neuf mois, le chiffre d'affaires s'est établi à Rs 40,4 millions contre Rs 106 millions un an plus tôt.

Cette baisse est essentiellement attribuable au nombre plus limité d'actes de vente de terrains finalisés durant la période sous revue. Au 30 juin 2025, le SIT avait engrangé des revenus totalisant Rs 124,2 millions. En conséquence, le coût des ventes a également diminué, passant de Rs 67,8 millions à Rs 43,2 millions. Toutefois, cette baisse n'a pas suffi à compenser le recul des revenus, la société enregistrant une perte brute de Rs 2,8 millions, alors qu'elle avait dégagé un bénéfice brut de Rs 38,2 millions au cours des neuf premiers mois de l'exercice précédent.

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Cette contraction de l'activité s'est traduite par une dégradation du résultat opérationnel, qui est passé d'un bénéfice de Rs 30,3 millions à une perte de Rs 5,9 millions, malgré la poursuite des mesures de rationalisation des coûts. Les autres dépenses d'exploitation ont ainsi été ramenées à environ Rs 3 millions, contre Rs 7,3 millions un an auparavant.

La rentabilité du groupe a toutefois été soutenue par la forte progression de la quote-part des résultats de sa société associée, qui s'est élevée à Rs 35 millions, contre Rs 8,9 millions à la même période en 2025. Par ailleurs, les charges financières ont diminué à Rs 8,3 millions, contre Rs 9,6 millions pour la période correspondante l'année dernière, ce à la suite du remboursement de soldes intercompagnies. Ces deux facteurs ont permis au SIT de préserver un résultat net positif, malgré un environnement moins favorable.

En revanche, on relève que les résultats du troisième trimestre témoignent d'une amélioration de la dynamique opérationnelle. Entre janvier et mars 2026, le chiffre d'affaires a progressé de près de 68 %, passant de Rs 12,8 millions à Rs 21,5 millions, reflétant une hausse des niveaux d'activité. Le groupe est ainsi passé d'une perte brute de Rs 4,9 millions à un bénéfice brut de Rs 6,2 millions, tandis que le résultat opérationnel s'est redressé, passant d'une perte de Rs 9,3 millions à un bénéfice de Rs 5,5 millions.

Grâce notamment à une contribution de Rs 18,2 millions de sa société associée, contre Rs 2,9 millions un an auparavant, le SIT a dégagé un bénéfice net trimestriel de Rs 22,6 millions, alors qu'il avait enregistré une perte de Rs 6,8 millions au troisième trimestre de l'exercice précédent.

Au 31 mars 2026, le groupe disposait d'une base financière solide, avec des actifs totaux de Rs 4,38 milliards et des capitaux propres de Rs 4,13 milliards.