Ile Maurice: Les postiers réclament le retour de la Poste dans le giron public

4 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

La tension monte autour de la situation de Mauritius Post Limited. Ce samedi 4 juillet 2026, la branche n°2 de l'Union des travailleurs de la Poste a organisé une marche pacifique à Port-Louis afin de lancer un appel direct au Premier ministre : réintégrer l'institution dans le secteur public, comme par le passé, face à une crise financière jugée alarmante.

Rassemblés dès 13h30 à Rabita Hall, sur Pope Hennessy Street, les manifestants ont emprunté un itinéraire passant par Jules Koenig Street, Intendance Street, Royal Street et Sir William Newton Street, avant de converger vers le siège de la Poste. Selon les organisateurs, environ 506 travailleurs ont pris part à cette mobilisation, dans le strict respect de la Public Gatherings **Act 1991.

Pour le président de l'Union des Post Office Workers (branche n°2), Luximun Badal, la situation est devenue intenable. Il évoque des pertes d'exploitation sévères, des dettes de pension lourdes et des retards de salaires allant jusqu'à trois mois. «Les travailleurs vivent dans l'angoisse d'une possible insolvabilité», alerte-t-il, redoutant qu'une restructuration brutale ne débouche sur des licenciements massifs sans compensation.

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Les catégories concernées incluent les assistant postmen, postmen, senior postmen et inspecteurs, tous touchés par une précarité croissante. Les syndicats estiment que seule une re-nationalisation complète permettrait de garantir la sécurité de l'emploi et la stabilité du service postal.

Un mémorandum a été préparé à l'attention du Premier ministre et transmis au ministère des Finances ainsi qu'au ministère des TIC, avec l'espoir d'une réponse rapide pour éviter une aggravation de la crise sociale au sein de la Poste.

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