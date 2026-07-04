Cote d'Ivoire: Poro/Prix Fidèle Sarassoro - Les élèves les plus méritants distingués

La 3e édition de la Journée du mérite et de l'excellence dotée du prix « Fidèle Gboroton Sarassoro » a primé les meilleurs élèves issus des établissements scolaires privés et publics des quatre départements de la région du Poro (Korhogo, Sinématiali, M'Bengué et Dikodougou). Ils ont été distingués, le lundi 29 juin 2026, à Korhogo, au cours d'une cérémonie.

Selon une note d'information, ce sont, au total, 293 apprenants, du Cp1 à la Terminale, qui ont vu leur mérite récompensé, durant l'année 2025-2026. Ces majors de niveau ont reçu des diplômes d'honneur, des sommes d'argent ainsi que des bons d'achat de fournitures scolaires.

Au nom de Fidèle Sarassoro, président du conseil régional du Poro, Salimou Coulibaly, 1er vice-président du conseil régional, a justifié l'organisation d'une telle journée. « A travers cette journée, le président du conseil régional souhaite, non seulement récompenser les meilleurs élèves de notre région, mais aussi, inciter l'ensemble de la jeunesse à croire en son potentiel ».

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Pour sa part, Brahima Traoré, directeur régional de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, a salué cette initiative qui valorise les efforts des élèves et constitue une source de motivation pour toute la communauté éducative. « Chers élèves lauréats, nous vous encourageons à maintenir le cap de l'excellence. Pour les autres, nous vous invitons à vous inspirer de leurs résultats », a-t-il conseillé.

Korona Koné, porte-parole des lauréats, a exprimé sa gratitude au président du conseil régional, qui ne ménage aucun effort pour les pousser à l'excellence. « Ces prix vont nous pousser à poursuivre nos études avec détermination », a-t-il assuré.