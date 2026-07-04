Cote d'Ivoire: Transfert - Haller annoncé au Japon

C'est officiel, l'idylle entre Sébastien Haller et le FC Utrecht s'est achevée après une saison et demie. L'Ivoirien va entamer une nouvelle aventure, probablement au pays du Soleil levant.

L'attaquant ivoirien a fait ses adieux aux supporters sur ses réseaux sociaux. « Le FC Utrecht occupera toujours une place spéciale dans mon coeur. Revenir était un choix du coeur, et je pars fier d'avoir pu écrire une nouvelle page de l'histoire de ce club à ma façon », a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Il a évolué à Utrecht entre 2015 et 2017 et s'est révélé comme un véritable buteur. Il a ensuite été transféré à l'Eintracht Francfort, puis a joué pour West Ham United, l'Ajax Amsterdam et le Borussia Dortmund.

En partie à cause de problèmes de santé (cancer des testicules) et de blessures à répétition, Haller n'a pas réussi à s'imposer à Dortmund et est retourné à Utrecht en prêt durant la trêve hivernale de la saison 2024/2025.

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En août 2025, il a signé un contrat d'un an. Le retour de l'attaquant ivoirien dans le club hollandais n'a pas été particulièrement concluant.

En 37 matchs d'Eredivisie, Haller n'a inscrit que cinq buts. « J'aurais aimé pouvoir apporter davantage à cette équipe. Une chose est sûre : je n'ai jamais triché. J'ai toujours donné le meilleur de moi-même avec honnêteté, respect et engagement », regrette-t-il.

Âgé de 32 ans, l'international ivoirien a souhaité bonne chance au FC Utrecht pour la saison à venir. Place désormais à son avenir. Selon plusieurs sources, Sébastien Haller se rapproche du Japon.

Plusieurs médias rapportent que Sanfrecce Hiroshima, le club de première division serait intéressé par sa signature.