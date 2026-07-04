Afrique: Éliminatoires Mondial 2027 de Basket-ball - Les Éléphants en mode rachat face à la RD Congo

La 3e fenêtre des qualifications du Mondial, zone Afrique, se dispute à Dakar, du 3 au 5 juillet.

Côte d'Ivoire-Rd Congo, c'est l'affiche à suivre de la 2e journée du groupe B de la 3e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde de Basket-ball qui se dispute à Dakar, au Sénégal.

Un match de rachat pour les Éléphants basketteurs qui ont raté leur début de compétition en s'inclinant, jeudi, contre le Sénégal (72-85).

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Une première moins bien maîtrisée par les hommes de Miguel Hoyo qui sont entrés difficilement dans la rencontre. Après le premier quart temps, Assemian Moularé et ses coéquipiers cumulaient déjà 13 points de retard (16-29).

Malgré un léger réveil dans leur deuxième quart temps, ils iront à la mi-temps menés (55-36). Fouettés dans leur orgueil, les Éléphants remporteront les deux derniers quarts temps mais insuffisants pour combler le retard des deux premiers quarts temps.

Les Éléphants s'inclinent donc pour leur première sortie dans cette 3e fenêtre. C'est d'ailleurs leur première défaite sur l'ensemble de ces éliminatoires où ils comptent trois victoires et une défaite. Ce qui leur permet d'occuper la première place avec le Sénégal dans le groupe B avec 7 points.

Les deux derniers matchs seront donc déterminants. Les Éléphants devront non seulement s'imposer contre la Rd Congo mais aussi soigner leur différence de buts. Lors de leur dernière sortie, les Éléphants basketteurs affronteront Madagascar. Une rencontre prévue, le dimanche 5 juillet 2026, à 18h.

Selon la formule de qualification, le dernier tour des qualifications ne doit pas échapper à la Côte d'Ivoire. Puisque les 3 meilleurs de chaque groupe (A, B, C et D) se qualifient pour ce dernier tour. Ils seront ainsi 12 nations à se battre pour décrocher les 5 places en jeu pour l'Afrique pour Qatar 2027.