Cote d'Ivoire: Formation numérique - MTN-CI signe un partenariat avec ALX Africa pour cinq ans

Le groupe de téléphonie mobile a procédé, le jeudi 2 juillet 2026, au Casino de Cocody, au lancement officiel de la MTN Academy 2026 ainsi qu'à la signature d'un partenariat stratégique de cinq ans avec ALX Africa (African Leadership Group), structure spécialisée dans la formation aux compétences numériques et aux métiers du futur en Afrique.

À travers cette collaboration, les deux partenaires entendent renforcer l'offre de formation proposée dans le cadre du programme et élargir les opportunités offertes aux bénéficiaires.

La MTN Academy est un programme dédié au développement des compétences numériques et à l'amélioration de l'employabilité des jeunes. Elle vise à accompagner ces derniers dans l'acquisition de compétences adaptées aux exigences d'un marché du travail en pleine transformation numérique, marqué par l'émergence de nouveaux métiers liés aux technologies de l'information et de la communication.

Le programme repose sur trois principes fondamentaux : la gratuité, la liberté d'apprentissage et la certification. Il est exclusivement destiné aux jeunes âgés de 18 à 35 ans ainsi qu'aux détenteurs d'une carte Sim de l'entreprise.

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En trois ans d'existence, plus de 35 000 certificats ont déjà été délivrés et 99 % des participants ont réussi leur insertion dans le monde professionnel.

Pour l'édition 2026, le groupe ambitionne de former 100 000 jeunes ivoiriens en trois mois, grâce à un investissement de 700 millions de Fcfa cofinancé par Mtn Côte d'Ivoire et ALX Africa.

Selon Mitwa Ng'ambi, CEO de l'entreprise de téléphonie mobile, cette initiative vise avant tout à préparer l'avenir de la jeunesse ivoirienne. « Ce programme doit être accessible à tous les jeunes qui ont l'envie d'apprendre, de progresser, d'entreprendre et de contribuer à la transformation de notre pays. »

Pour elle, les jeunes n'ont pas besoin d'attendre demain pour construire leur avenir. Ils ont besoin que l'on leur ouvre des portes, que l'on leur offre des opportunités d'accès aux compétences et de partenaires qui croient en leur potentiel, a-t-elle précisé.

Elle a souligné que la signature de ce partenariat constitue un appel à agir dès aujourd'hui afin de créer les opportunités de demain, invitant les jeunes à saisir cette chance, à apprendre, à entreprendre et à bâtir leur avenir.

Représentant le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, Assui Anderson a rappelé que ces initiatives démontrent le rôle stratégique du secteur privé dans la mise en oeuvre de la politique nationale de l'emploi.

« En présentiel, la MTN Academy totalise déjà dix promotions, plus de 4 000 candidatures enregistrées et 140 jeunes formés, dont 30 % de femmes », a-t-il indiqué, estimant que les résultats obtenus jusqu'à présent sont particulièrement encourageants.

Il a, par ailleurs, exprimé le souhait du ministre de voir cette nouvelle édition contribuer à l'émergence d'une génération de jeunes ivoiriens travailleurs, innovants, entreprenants et pleinement engagés dans la transformation numérique de la Côte d'Ivoire.

À travers cette initiative, la société de téléphonie mobile entend ainsi renforcer sa contribution aux efforts en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes et de la réduction du déficit de compétences dans les secteurs du numérique et de l'innovation.