Cote d'Ivoire: Accès à l'information publique - La CAIDP met en place un Réseau national pour renforcer la transparence administrative

La Commission d'accès à l'information et aux documents publics (CAIDP) a procédé, jeudi 2 juillet 2026, au lancement officiel du Réseau national des Responsables de l'information (RRI), lors d'une cérémonie organisée à l'auditorium de la Primature. L'événement a réuni des représentants du Gouvernement, des administrations publiques, des partenaires institutionnels ainsi que les Responsables de l'information désignés au sein des organismes publics.

Représentant le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, l'Inspecteur général Alexandre Anoman Kanié a salué une initiative qu'il a qualifiée de déterminante pour le renforcement de la gouvernance publique. Il a félicité la CAIDP pour les efforts accomplis et réaffirmé l'engagement du Gouvernement à accompagner la mise en oeuvre de ce dispositif national. Il a également invité les administrations et les partenaires techniques et institutionnels à renforcer leur collaboration afin de garantir l'effectivité du droit d'accès à l'information publique.

Prenant la parole, la présidente de la CAIDP, Anne-Marie Konan Payne, a indiqué que ce lancement est l'aboutissement d'un processus engagé depuis plusieurs années.

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« Le Réseau national des Responsables de l'information que nous lançons aujourd'hui ne naît pas d'une initiative isolée. Il est le fruit d'un travail fondé sur l'écoute, la concertation et la construction collective », a-t-elle déclaré.

Elle a rappelé que les Journées du droit d'accès à l'information publique, organisées en 2024 puis en 2025, ont permis de mobiliser les administrations, les institutions, les universitaires, les partenaires techniques, les organisations de la société civile et les médias autour d'un objectif commun : renforcer l'effectivité de ce droit fondamental en Côte d'Ivoire.

Selon Mme Konan Payne, l'application de la loi relative à l'accès à l'information d'intérêt public nécessite désormais davantage qu'un simple rappel des obligations légales. « Il faut organiser les conditions de leur mise en oeuvre », a-t-elle souligné.

Institué conformément à l'article 10 de la loi n° 2013-867 du 23 décembre 2013 relative à l'accès à l'information d'intérêt public, le Réseau national des Responsables de l'information a pour mission d'assurer l'animation, l'accompagnement et la professionnalisation des acteurs chargés, au sein des organismes publics, de garantir l'exercice effectif de ce droit.

Les Responsables de l'information auront notamment pour rôle de faciliter l'accès aux documents publics, d'harmoniser les pratiques administratives et de contribuer à l'amélioration de la qualité du service public. Le Réseau se veut également un cadre d'échanges, de partage d'expériences et de production de référentiels destinés à renforcer la gouvernance de l'information publique.

Dans cette dynamique, la CAIDP prévoit, à partir de 2027, un vaste programme de professionnalisation de cette fonction. Celui-ci comprendra l'élaboration d'un référentiel national de compétences, la création d'un Certificat de Responsable de l'information, des modules de spécialisation, un programme de formation continue ainsi qu'une étude de faisabilité en vue de la création d'un diplôme professionnel spécialisé en gouvernance de l'information publique.

À l'horizon 2030, l'objectif est que chaque organisme public dispose d'un Responsable de l'information identifié, formé et intégré à un dispositif national de pilotage. Cette ambition vise à renforcer durablement la transparence de l'action publique, la redevabilité des institutions, l'accès aux documents administratifs et la qualité du service rendu aux citoyens.

Avec le lancement du RRI, la CAIDP entend consolider son rôle de centre national de ressources, d'expertise et d'accompagnement en matière d'accès à l'information publique, tout en contribuant à l'émergence d'une administration plus ouverte, plus efficace et davantage tournée vers les citoyens.