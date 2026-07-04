Cote d'Ivoire: Nouvel An musulman 1448 - Le Cheïkhoul Aïma Ousmane Diakité appelle à renforcer la paix, la foi et la solidarité

À l'occasion du Nouvel An musulman 1448 de l'Hégire, célébré ce samedi 4 juillet 2026, une délégation est allée présenter ses voeux de paix, de santé, de longévité et de bénédictions au Cheïkhoul Aïma, Ousmane Diakité.

Cette traditionnelle visite de courtoisie et de communion a constitué un moment privilégié de recueillement, de prières et de renforcement des liens entre les guides religieux et les fidèles.

Cette cérémonie de présentation de voeux s'inscrit dans la célébration du nouvel an du calendrier hégirien, qui marque le début du mois de Mouharram, premier mois de l'année islamique.

Le calendrier musulman tire son origine de l'Hégire, la migration du Prophète Mohammed (PSL) de La Mecque vers Médine en 622 de l'ère chrétienne. Cet événement fondateur de l'islam symbolise le renouveau, la persévérance dans la foi et l'espérance en un avenir meilleur.

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À cette occasion, les membres de la délégation ont formulé des prières pour que Dieu accorde au Cheïkhoul Aïma une santé robuste, une longue vie et la sagesse nécessaire pour poursuivre sa mission de guide spirituel au service de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Ils ont également imploré des bénédictions divines pour le pays, souhaitant que cette nouvelle année soit placée sous le signe de la paix, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble.

En retour, le Cheïkhoul Aïma Ousmane Diakité a exprimé sa gratitude pour ces marques d'attention et de considération. Il a exhorté les fidèles à faire du Nouvel An musulman un moment d'introspection, de renforcement de la foi et de multiplication des bonnes oeuvres. Il a rappelé que le mois de Mouharram est l'un des mois sacrés de l'islam, une période propice à la prière, au pardon, à la solidarité et au rapprochement entre les communautés.

Dans un contexte où la Côte d'Ivoire poursuit ses efforts pour consolider la paix et le développement, le guide religieux a invité les croyants à demeurer des artisans de concorde, de tolérance et de fraternité.

Il les a encouragés à promouvoir les valeurs de dialogue, de respect mutuel et de responsabilité citoyenne, indispensables à la stabilité du pays.

Au-delà de son caractère religieux, le Nouvel An musulman demeure ainsi une invitation au renouveau spirituel et moral.

Pour les fidèles, cette nouvelle année hégirienne représente une occasion de renouveler leur engagement envers Dieu, de renforcer leur solidarité envers les plus vulnérables et de contribuer, chacun à son niveau, à l'édification d'une société plus juste, plus fraternelle et plus paisible.