Cote d'Ivoire: Sécurité sanitaire des aliments - Les acteurs plaident pour un meilleur accès aux normes et à l'information

Trois jours de débats, d'innovations et de concertation pour transformer les défis alimentaires en solutions durables. C'est sur cette note d'engagement que la septième édition de l'Africa Food Safety Forum (Afsf 2026) a pris fin, le vendredi 3 juillet 2026, à Latrille Event, à Cocody.

Organisée autour du thème « Approches intégrées pour une alimentation saine en Afrique : des défis aux solutions durables », la rencontre a réuni des experts, des institutions publiques, des entreprises, des chercheurs et des acteurs de la chaîne alimentaire autour d'un objectif commun : renforcer la sécurité sanitaire des aliments sur le continent.

À la clôture des travaux, Sanata Berthé, directrice générale de l'Icaf et commissaire générale du forum, a dressé le bilan d'une édition qu'elle a qualifiée de fructueuse avant de présenter les principales recommandations issues des échanges.

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Selon elle, la priorité est d'améliorer l'accès à la connaissance, notamment au profit du secteur privé, afin de permettre aux entreprises de mieux maîtriser les exigences en matière de sécurité sanitaire des aliments. Elle a également insisté sur la nécessité de rendre les normes plus accessibles, de renforcer leur vulgarisation et de mieux faire connaître les dispositifs publics chargés d'assurer le contrôle des denrées alimentaires.

« Nous espérons que les recommandations formulées au cours de ce forum seront prises en compte par les pouvoirs publics afin d'améliorer durablement le système de sécurité sanitaire des aliments », a-t-elle déclaré.

La commissaire générale a annoncé que les prochaines éditions poursuivront le travail de sensibilisation tout en mettant davantage l'accent sur les innovations technologiques, les nouvelles pratiques et les difficultés rencontrées quotidiennement par les producteurs, les transformateurs, les commerçants, les consommateurs et les autres acteurs de la chaîne alimentaire.

Durant les trois jours de travaux, les participants ont pris part à trois conférences, deux panels, une masterclass et un atelier de réflexion. La conférence inaugurale a réaffirmé l'engagement de l'État à renforcer le système national de sécurité sanitaire des aliments à travers une meilleure harmonisation des normes et une coordination accrue des interventions.

Les échanges consacrés aux innovations technologiques ont mis en évidence l'importance de la traçabilité, des équipements performants et des nouvelles technologies de transformation dans la réduction des risques sanitaires.

Les intervenants ont également encouragé les entreprises agroalimentaires à privilégier des équipements offrant à la fois qualité, rendement et traçabilité.

Le financement des entreprises du secteur a également occupé une place importante. Les mécanismes d'accompagnement présentés par les structures spécialisées ont permis de démontrer que l'accès au financement demeure possible, à condition de mieux informer les entrepreneurs sur les dispositifs existants.

Les panels ont, quant à eux, analysé les enjeux de santé publique, de nutrition et de conformité aux normes, tout en identifiant les principaux facteurs de risque liés à la mondialisation des échanges, à l'urbanisation, à l'intensification des productions agricoles et aux insuffisances des systèmes de contrôle.

Parmi les orientations retenues figurent l'adoption de l'approche « One Health », le renforcement de la gouvernance institutionnelle, l'amélioration des contrôles tout au long de la chaîne alimentaire ainsi que la promotion de comportements responsables en matière d'hygiène alimentaire.

Une masterclass consacrée à la conformité aux normes a, par ailleurs, démontré que le respect des standards internationaux constitue un véritable levier de compétitivité et d'accès aux marchés pour les entreprises agroalimentaires africaines.

L'atelier de réflexion des parties prenantes a permis de formuler plusieurs recommandations opérationnelles visant à renforcer la coopération entre les pouvoirs publics, les organes de régulation, le secteur privé et les consommateurs.

Parmi les exposants, Emile Akré, représentant de Dandou&CO avec sa marque Cashee, a salué une plateforme d'échanges particulièrement enrichissante. Son entreprise, spécialisée dans la transformation de la noix de cajou ivoirienne, a présenté une large gamme de produits premium, allant de la noix de cajou naturelle aux déclinaisons aromatisées au chocolat, au café robusta ou encore à la noix de coco.

« Ces trois jours nous ont permis de mieux comprendre les enjeux de la sécurité alimentaire dans nos activités tout en valorisant le savoir-faire ivoirien dans la transformation du cajou », a-t-il indiqué.

En clôturant cette septième édition, Sanata Berthé a rappelé que la sécurité sanitaire des aliments constitue bien plus qu'un impératif de santé publique. Elle représente également un enjeu de souveraineté alimentaire, de compétitivité économique et de développement durable pour l'Afrique.

Remerciant le ministère des Ressources animales et halieutiques, les partenaires, les sponsors, les experts, les exposants, les médias et l'ensemble des participants pour leur engagement, elle a donné rendez-vous à tous pour la huitième édition, avec l'ambition de poursuivre la construction d'une Afrique où chaque citoyen a accès à une alimentation saine, sûre et de qualité.