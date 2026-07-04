Cote d'Ivoire: Salubrité/ Abobo - Le projet « Des couleurs pour ma cité » redonne vie à la cité des 4 Étages

Les balais ont remplacé l'indifférence, les pinceaux redonnent des couleurs aux murs et les habitants sont appelés à devenir les premiers gardiens de leur cadre de vie. À la cité des 4 Étages d'Abobo, la lutte contre l'insalubrité prend une nouvelle dimension avec le lancement des opérations de grand ménage du projet « Des couleurs pour ma cité », une initiative qui ambitionne de faire de ce quartier un modèle de salubrité et de civisme. Mis en oeuvre par l'Agence nationale de gestion des déchets (Anaged), en partenariat avec la mairie d'Abobo et l'Ong Asma, le projet a lancé, le samedi 4 juillet 2026, sa première opération de grand ménage à la cité des 4 Étages.

Président de l'Ong Asma (Action pour la Solidarité, le Soutien et la Mutualité Agissante) en Côte d'Ivoire, Bakary Soro a expliqué que cette initiative dépasse largement le simple embellissement des bâtiments. « Il s'agit d'un projet intégré qui combine le ravalement des façades, l'éducation au tri des déchets, l'aménagement des espaces verts et une vaste campagne de sensibilisation au changement de comportement », a-t-il indiqué.

Selon lui, l'objectif de l'Anaged est de redonner un nouveau visage à certaines cités tout en installant durablement une culture de la propreté dans les communes de Côte d'Ivoire. Les activités, entamées depuis le mois de juin, se dérouleront sur trois mois. Elles seront ponctuées chaque mois par une opération de grand ménage destinée à maintenir la mobilisation des populations et à promouvoir les écogestes, notamment le tri des déchets à la source et leur valorisation.

« Nous voulons susciter l'engagement citoyen afin que les habitants s'approprient ce projet et préservent durablement la propreté de leur cité », a insisté Bakary Soro, précisant que les aspects financiers relèvent exclusivement de l'Anaged, tandis que son Ong assure la mise en oeuvre des activités de terrain et la mobilisation communautaire.

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Très ému, Zohin André, président du conseil syndical des propriétaires de la cité des 4 Étages, a salué une initiative qu'il attendait depuis de nombreuses années. « La dernière couche de peinture de ces bâtiments remonte à 1992. J'ai multiplié les démarches pour obtenir une réhabilitation. Aujourd'hui, voir ce projet se concrétiser est une immense joie », a-t-il confié.

Ancien agent ayant participé à la construction de la cité dans les années 1970, il a exprimé sa reconnaissance envers les initiateurs du projet qui, selon lui, redonnent espoir aux habitants.

De son côté, Dagnogo Bassarou, chef du service Salubrité et Protection civile à la mairie d'Abobo, a estimé que cette opération contribuera à améliorer durablement le cadre de vie des populations. « Cette cité, autrefois l'une des vitrines d'Abobo, mérite de retrouver son éclat. Nous invitons les habitants à accompagner cette initiative et à adopter des comportements éco-citoyens. En préservant notre environnement, nous sommes les premiers bénéficiaires », a-t-il déclaré.

À travers le projet « Des couleurs pour ma cité », l'Anged et leurs partenaires entendent démontrer que l'embellissement des quartiers passe autant par les investissements publics que par l'implication quotidienne des citoyens. À la cité des 4 Étages, le défi est désormais de transformer cet élan collectif en une habitude durable au service d'un environnement plus propre et plus agréable.

Pour rappel, le projet « Des couleurs pour ma cité » est une initiative de l'Agence nationale de gestion des déchets vise à améliorer le cadre de vie urbain en Côte d'Ivoire. Il combine des travaux d'embellissement, la rénovation des façades des bâtiments et des actions de salubrité publique.