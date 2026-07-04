Tunisie: Lancement de la caravane « orientation 2026 »

4 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Le lancement, aujourd'hui samedi à Sfax, de la caravane « Orientation 2026 » (Wajahni) pour faire connaître les opportunités d'études en Tunisie et à l'étranger

Les activités de la caravane « Orientation 2026 » débutent aujourd'hui, samedi, dans la ville de Sfax. Il s'agit d'un salon annuel de l'orientation universitaire qui vise à faire découvrir aux élèves et aux étudiants les opportunités d'études en Tunisie et à l'étranger.

La plateforme en ligne « Wajahni », organisatrice de la caravane, a indiqué que le salon se poursuivra pendant deux jours à Sfax, avant de se déplacer à la Cité de la Culture à Tunis les 11 et 12 juillet, puis à Sousse les 18 et 19 juillet.

Selon les organisateurs, l'événement verra la participation de plus de 100 exposants représentant des universités tunisiennes et étrangères, des centres de langues et de formation, ainsi que des agences spécialisées dans les études à l'étranger, provenant de plus de 30 pays.

Le programme de l'événement comprend plus de 80 ateliers, 100 conférences, ainsi que la présentation de bourses d'études et de programmes de formation.

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