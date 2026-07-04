Tunisie: Manouba - Vaste campagne contre l'occupation illicite de l'espace public

4 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Les unités de la police municipale à Manouba ont lancé une campagne visant à lutter contre les occupations illicites des trottoirs, le commerce anarchique et les atteintes à l'ordre et à la tranquillité publics.

Menée dans les délégations de Jedaida et de La Manouba, cette campagne a donné lieu à la constatation de 25 infractions, ainsi qu'à la saisie de 219 chaises et 57 tables.

Les opérations de lutte contre l'occupation illicite du domaine public se poursuivront de manière régulière dans les différents quartiers afin d'endiguer le phénomène d'appropriation de la voie publique, a indiqué à l'Agence TAP une source de la brigade régionale de la police municipale.

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