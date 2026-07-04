Afrique du Nord: Basket / Championnat arabe U18 (garçons)/6e J - La Tunisie bat le Maroc et s'adjuge le bronze

4 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La sélection tunisienne masculine de basket-ball des moins de 18 ans s'est adjugée la médaille de bronze du 23e championnat arabe de la discipline, disputée jeudi à la salle Béjaoui à Sfax, en battant ce samedi son homologue marocaine (73-56) pour le compte de la 6e et dernière journée.

Le vainqueur du tournoi et son dauphin seront connu à l'issu du match qui opposera, cet après-midi, à partir de 15h, l'Egypte au Bahreïn.

Pour rappel, le cinq national U18 s'était inclinée de justesse, la veille, face à son homologue marocaine 54 à 55, lors de la cinquième journée. Dans les autres matches de jeudi, l'Egypte avait dominé Bahreïn (88-60), tandis que l'Algérie s'était imposée face à la Libye (80-67).

Selon le règlement de la compétition, le premier du classement à l'issue du premier tour (Egypte) affrontera le deuxième (Bahreïn) en finale pour le titre arabe. Les équipes classées troisième (Maroc) et quatrième (Tunisie) disputeront, quant à elles, un match de classement.

Le 23e Championnat arabe masculin U18 réunit les sélections de la Tunisie, de l'Algérie, de la Libye, du Maroc, de l'Egypte et de Bahreïn.

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