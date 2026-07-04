Tunisie: Un cas de rage confirmé à La Manouba - Déploiement vétérinaire et campagne de vaccination d'urgence

La vigilance sanitaire est maximale dans le gouvernorat de La Manouba après la détection d'un cas positif à la rage sur un animal. Le Commissariat régional au développement agricole (CRDA) a mobilisé quatre brigades à El Msaadine. Plus de 340 animaux de compagnie ont été vaccinés gratuitement.

C'est à la suite de la découverte et de la confirmation biologique d'un cas de rage animale dans la localité d'El Msaadine, relevant de la délégation de Borj El Amri, que les autorités vétérinaires ont déclenché ce protocole d'urgence. Le CRDA relevant de La Manouba a déployé hier, vendredi 3 juillet 2026, une vaste campagne de vaccination gratuite. Selon les données officielles communiquées par la direction de la production animale à l'agence TAP, cette intervention a permis d'immuniser en urgence 176 chiens et 169 chats, dressant ainsi un cordon sanitaire autour du foyer d'infection.

A noter que cette opération s'inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre ce virus mortel et transmissible à l'homme. Parallèlement aux injections, les inspecteurs vétérinaires ont mené des actions de sensibilisation de proximité auprès des éleveurs et des riverains. Les experts ont rappelé l'obligation absolue de soumettre les animaux domestiques à une vaccination annuelle régulière.

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Ils ont également insisté sur la nécessité de modifier certains comportements urbains, notamment en évitant la constitution de meutes de chiens ou de chats errants et en luttant contre l'accumulation des déchets ménagers et des décharges sauvages, qui constituent des zones de prolifération et de contamination majeures.

Une tente clinique sur le terrain

Le déploiement logistique, coordonné en urgence avec la municipalité et la délégation de Borj El Amri, a permis de quadriller efficacement la zone ciblée. Quatre équipes vétérinaires mobiles ont sillonné les habitations et les fermes d'El Msaadine pour vacciner les animaux sur place.

En complément de ces unités de terrain, une tente vétérinaire centrale a été dressée dans la zone de « Ferna ». Ce poste avancé a fait office de clinique mobile d'urgence et de centre d'information, prodiguant conseils et orientations techniques aux propriétaires d'animaux.

Face à la dangerosité de la rage, les autorités régionales ont exhorté l'ensemble des habitants de Borj El Amri à coopérer pleinement avec les services sanitaires et à signaler immédiatement tout comportement suspect ou agressif chez un animal.