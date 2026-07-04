Tunisie: Rapport de la Cour des comptes - Baisse des dépenses et des ressources des missions diplomatiques tunisiennes

Les dépenses et les ressources des missions diplomatiques et consulaires tunisiennes à l'étranger ont enregistré une baisse au cours de l'année 2024 par rapport à 2023, selon le rapport de la Cour des comptes relatif à la clôture du budget de l'État pour l'exercice 2024.

Le rapport, publié hier par la Cour des comptes, indique que les dépenses du Titre I des missions diplomatiques et consulaires à l'étranger ont reculé pour s'établir à 182,755 millions de dinars en 2024, contre 220,227 millions de dinars en 2023. Cela représente une diminution de 37,472 millions de dinars, soit une baisse de 17,02 %.

De même, le taux de consommation des recettes perçues a atteint 98,02 % sur un total de 186,445 millions de dinars, contre 97,67 % en 2023, tandis que les excédents de fin d'année ont régressé à 3,690 millions de dinars, contre 5,235 millions de dinars lors de la gestion précédente.

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En contrepartie, les prévisions initiales des ressources du Titre I pour ces missions diplomatiques et consulaires (au nombre de 90 centres) ont diminué à 174,069 millions de dinars en 2024, contre 212,144 millions de dinars en 2023, marquant un repli de 38,075 millions de dinars, soit 17,95 %. Après une révision des crédits à hauteur de 12,376 millions de dinars, les prévisions finales ont été portées à 186,445 millions de dinars et ont été entièrement réalisées.

Le rapport ajoute que les recettes du Titre II ont atteint 8,258 millions de dinars, se répartissant entre 1,990 million de dinars au titre des recettes de l'année et 6,268 millions de dinars d'excédents reportés de l'année 2023. En revanche, les dépenses engagées au titre de ce même volet se sont élevées à 2,715 millions de dinars, ce qui représente 32,88 % du total des recettes, laissant ainsi un excédent de 5,543 millions de dinars.

Il est à noter que la Cour des comptes a élaboré son rapport sur la clôture du budget de l'État pour l'année 2024 et la déclaration générale de conformité en se basant sur le compte général de l'exercice financier, le compte de gestion du Trésorier général, le projet de loi de clôture du budget de l'État pour 2024, ainsi que sur un ensemble de documents et de rapports officiels connexes.

Le rapport présente un aperçu des principaux résultats de l'exécution de la loi de finances 2024, une analyse des ressources et des charges de l'État, des comptes spéciaux, des établissements publics rattachés, et des missions diplomatiques et consulaires à l'étranger, en plus des résultats généraux de l'exécution de la loi de finances et de la déclaration générale de conformité.