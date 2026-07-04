Afrique: Égypte/Argentine - Salah face à Messi, un duel de titans pour une place en quarts

Les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Argentine de Lionel Messi et l'Égypte de Mohamed Salah s'annonce comme l'une des affiches les plus prestigieuses du tournoi. Au-delà du duel entre deux icônes du football mondial, cette confrontation opposera deux équipes aux parcours différents, mais qui ont toutes deux dû puiser dans leurs ressources pour décrocher leur qualification.

L'Argentine a validé son billet au terme d'un match spectaculaire face au Cap-Vert (3-2 après prolongation), tandis que l'Égypte a écrit une page historique en éliminant l'Australie aux tirs au but (1-1, 4-2 t.a.b.), signant sa première victoire dans un match à élimination directe en Coupe du monde.

Sur le papier, l'Albiceleste conserve le statut de favorite. Mais les enseignements des seizièmes de finale montrent que les champions du monde ne sont pas invincibles.

Une Argentine brillante offensivement mais friable derrière

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Face au Cap-Vert, les hommes de Lionel Scaloni ont affiché toute leur qualité technique. Lionel Messi a encore été décisif en ouvrant le score, confirmant son excellente forme dans cette Coupe du monde. Toutefois, les Argentins ont également montré des signes de vulnérabilité inhabituels.

À deux reprises, la défense sud-américaine s'est laissée surprendre par les transitions rapides du Cap-Vert. Les champions du monde ont dû attendre la prolongation pour faire la différence, malgré une possession largement favorable et une domination territoriale constante. Plusieurs observateurs ont souligné le manque d'efficacité offensive et certaines difficultés défensives face à un adversaire pourtant largement considéré comme outsider.

Cette prestation confirme que l'Argentine reste capable de produire un football de très haut niveau, mais qu'elle n'offre plus les garanties défensives observées lors des grandes compétitions précédentes.

Une Égypte disciplinée et portée par Salah

De son côté, l'Égypte a présenté un visage radicalement différent contre l'Australie.

Les Pharaons ont privilégié un bloc compact, une organisation défensive rigoureuse et une grande solidarité collective. Après avoir ouvert le score grâce à Imam Ashour, ils ont résisté pendant plus de cent minutes avant de faire preuve d'un remarquable sang-froid lors de la séance des tirs au but.

Le retour de Mohamed Salah, pourtant annoncé incertain après une blessure, a constitué un atout psychologique majeur. Sans être omniprésent dans le jeu, le capitaine égyptien a apporté son leadership et transformé son penalty avec beaucoup de maîtrise, insufflant une grande confiance à ses partenaires.

Cette qualification historique démontre surtout la maturité tactique d'une sélection capable de souffrir sans rompre.

Messi contre Salah : deux influences différentes

Si les deux stars restent les principales attractions de cette affiche, leur rôle au sein de leurs équipes diffère sensiblement.

Messi demeure le véritable chef d'orchestre de l'attaque argentine. Sa qualité de passe, sa vision du jeu et sa capacité à débloquer les situations demeurent le principal moteur offensif de l'Albiceleste.

Salah, lui, apparaît davantage comme le leader émotionnel et le joueur capable d'exploiter les espaces laissés par l'adversaire. Face à une défense argentine parfois exposée lors des transitions, sa vitesse et son efficacité pourraient constituer l'une des principales armes égyptiennes.

En termes d'effectif, de profondeur de banc, d'expérience des grands rendez-vous et de maîtrise technique, l'Argentine conserve néanmoins un avantage évident.

L'Égypte devra probablement accepter de subir une grande partie de la possession et miser sur une organisation défensive irréprochable, les contres rapides et les coups de pied arrêtés pour espérer créer la surprise.

À l'inverse, l'Argentine cherchera à monopoliser le ballon afin d'éviter les transitions offensives égyptiennes, principal danger identifié.

Plus qu'un simple duel entre Messi et Salah, ce match opposera finalement deux philosophies : la maîtrise du ballon et la créativité offensive de l'Argentine contre l'organisation défensive et le réalisme égyptien. Une affiche où l'Albiceleste part favorite, mais où l'exploit des Pharaons ne peut être exclu au vu de leur solidité affichée depuis le début de la phase à élimination directe.

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