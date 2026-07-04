Tunisie: La championne Ghofrane Belkhir rejoint officiellement l'équipe d'Allemagne

Le sport d'élite tunisien essuie un nouveau revers . La championne du monde d'haltérophilie, Ghofrane Belkhir, a officiellement officialisé son installation et son intégration au sein de l'équipe nationale allemande. Cette annonce fait suite à sa disparition spectaculaire en Norvège, illustrant une fois de plus la crise profonde et la « fuite des cerveaux sportifs » qui frappe les fédérations tunisiennes.

L'affaire avait fait grand bruit. Alors qu'elle voyageait pour participer aux Championnats du monde, l'athlète de 24 ans s'était volatilisée à l'aéroport d'Oslo après l'atterrissage, prétextant une simple promenade.

Laissant ses bagages et son passeport derrière elle, elle avait envoyé un message d'adieu et d'excuses à son entraîneur. Quelques mois plus tard, la situation se formalise : la native de Tunis concourra désormais sous les couleurs de l'Allemagne, citant des sentiments d'amertume, de frustration et un manque criant d'encadrement face aux instances sportives de son pays d'origine.

Le portrait d'une championne précoce

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Née le 11 août 2001, Ghofrane Belkhir a commencé l'haltérophilie à seulement 12 ans dans un gymnase modeste de Tunis. Dotée d'un talent hors norme, elle s'est rapidement imposée comme l'un des plus grands espoirs de sa discipline à l'échelle internationale.

En 2025, après avoir traversé une période de suspension provisoire difficile en 2024 liée à un contrôle antidopage positif , elle avait signé un retour magistral en raflant trois médailles d'or aux Championnats d'Afrique.

Pour Ghofrane Belkhir, c'est une nouvelle carrière qui commence outre-Rhin, avec les Jeux Olympiques en ligne de mire. Pour la Tunisie, c'est une énième perte qui pousse à s'interroger sur l'avenir de ses athlètes d'élite.