Afrique: Coupe du monde 2026 - Les matchs au programme ce samedi

La coupe du monde 2026 entre aujourd'hui dans une nouvelle phase avec deux belles affiches au programme. Après des phases de groupes et des seizièmes de finale intenses qui ont opéré un écrémage rigoureux, seuls les favoris et les sélections les plus solides restent en lice pour le titre suprême.

Ce premier virage à élimination directe s'ouvre avec deux affiches prometteuses. En ouverture, le Maroc défiera le Canada dans un duel électrique où l'ambition des Canadiens, portés par leur public, se heurtera à la détermination des Lions de l'Atlas, bien décidés à poursuivre leur épopée. Dans l'autre rencontre de la soirée, la France fera face au Paraguay, une formation sud-américaine qui a déjà prouvé sa solidité face aux cadors du tournoi.

Le programme des rencontres :

Canada - Maroc à 22h00 | NRG Stadium

Paraguay - France à 02h00