Afrique: Coupe du monde 2026 - Coup dur pour le Maroc à quelques heures du Canada

À quelques heures du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 face au Canada, prévu samedi 4 juillet 2026 à 18h à Houston, la sélection marocaine est confrontée à une incertitude majeure concernant la participation du défenseur Chadi Riad, touché physiquement et toujours sous surveillance médicale.

Selon une source proche du dossier, le joueur n'a pas participé aux séances d'entraînement collectives du Maroc au cours des derniers jours, se contentant d'un programme spécifique individuel encadré par le staff médical. Cette situation alimente le doute quant à sa capacité à tenir sa place dans une rencontre décisive pour la qualification en quarts de finale.

Le staff technique, dirigé par Mohamed Wahbi, adopte une approche prudente et refuse toute prise de risque, alors que l'équipe vise une qualification historique après avoir éliminé les Pays-Bas au tour précédent à l'issue d'une séance de tirs au but intense.

Le défenseur central souffre de douleurs persistantes consécutives à la dernière rencontre disputée par les Lions de l'Atlas. Son état est évalué quotidiennement par le staff médical, qui doit déterminer s'il peut reprendre progressivement l'entraînement collectif ou s'il doit déclarer forfait pour le match contre le Canada.

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Toujours selon la même source, la participation de Chadi Riad reste possible, mais elle dépendra de l'évolution de sa condition physique dans les heures précédant le coup d'envoi. En cas de présence sur la feuille de match, le joueur pourrait ne pas être totalement à 100 % de ses capacités, ce qui pousse le staff technique à envisager plusieurs alternatives défensives.

Cette situation représente un véritable casse-tête pour le sélectionneur marocain, Chadi Riad étant considéré comme l'un des éléments clés du dispositif défensif depuis le début de la compétition. Ses performances régulières ont contribué à la solidité du bloc marocain, particulièrement dans les phases à élimination directe.

Son éventuelle absence constituerait donc un coup dur pour les Lions de l'Atlas, qui abordent ce rendez-vous avec ambition mais aussi avec prudence face à une équipe canadienne solide et disciplinée.

Le staff médical poursuit son suivi rapproché et devrait prendre une décision finale dans les prochaines heures, en coordination avec le staff technique. La décision concernant la participation ou non de Chadi Riad est désormais attendue avec attention par les supporters marocains, alors que le match contre le Canada s'annonce comme l'un des tournants majeurs du parcours des Lions de l'Atlas dans ce Mondial 2026.