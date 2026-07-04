Burkina Faso: École des cadres moyens en travail social - La « Promotion Simon Compaoré » célèbre ses 30 ans au service de la Nation

La 29e promotion (1993-1996) de l'École nationale de service social (ENSS), devenue aujourd'hui l'École des cadres moyens en travail social (ECMTS), a célébré son 30e anniversaire, le jeudi 2 juillet 2026, sous le thème : « Résilience et reconstruction post-crise au Burkina Faso : enjeux, défis et perspectives ».

Baptisée « Promotion Simon Compaoré », la 29e promotion de l'ENSS a marqué ce jubilé de perle lors d'une cérémonie placée sous le signe de la réflexion sur les défis de la reconstruction nationale.

La patronne de la cérémonie, la camarade ministre de la Famille et de la Solidarité, le lieutenant-colonel Passowendé Pélagie Kaboré, représentée par le secrétaire général du ministère, a salué une initiative qui rend hommage à une génération de professionnels ayant consacré trente années de leur vie au développement social du Burkina Faso. Selon elle, le thème retenu, « Résilience et reconstruction post-crise au Burkina Faso : enjeux, défis et perspectives », est en parfaite adéquation avec les réalités actuelles du pays, confronté, avec courage et détermination, à d'importants défis sécuritaires, humanitaires et sociaux.

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« Face à ces épreuves, notre peuple a démontré une remarquable capacité de résilience. Cependant, la résilience ne saurait constituer une fin en soi. Elle doit conduire à la reconstruction : une reconstruction durable, inclusive et porteuse d'espérance », a rappelé la ministre dans son discours lu par le secrétaire général.

Elle a également souhaité que ce jubilé de perle marque une nouvelle étape d'engagement, de transmission des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être, ainsi que de contribution au développement national.

Pour le délégué de la promotion, le camarade Esaï Foro, les membres de cette promotion ont, durant trois décennies, servi au sein des structures publiques centrales et déconcentrées, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, ainsi que dans des institutions internationales, des ONG et des organisations humanitaires et associatives.

« Nous avons choisi d'échanger autour de la résilience, car elle n'est pas seulement la capacité à endurer ; elle est aussi la faculté de se relever, de co-construire et de réinventer l'espérance. Le travail social a un rôle majeur à jouer dans la reconstruction post-crise et la restauration du tissu social », a-t-il soutenu.

Prenant la parole au nom du parrain, Boureima Nana, ainsi que des co-parrains Simon Compaoré, Hariguietta Congo/Zongo et Yves Zoubila Kaboré, le représentant a indiqué que la célébration d'un jubilé de perle ne constitue pas un simple anniversaire, mais le couronnement d'un parcours exceptionnel. Elle symbolise la maturité, la persévérance, la fidélité aux idéaux de jeunesse et la capacité à transformer l'expérience accumulée en sagesse collective.

« Depuis trois décennies, vous servez avec abnégation dans l'administration publique, les organisations de la société civile, les ONG ainsi que dans le Système des Nations Unies. Vous avez été présents aux côtés des populations en difficulté, que vous avez accompagnées avec professionnalisme, discrétion et humanisme. Vous exercez un métier souvent peu visible, insuffisamment médiatisé, mais absolument indispensable à l'équilibre et à la cohésion de notre société », a-t-il souligné.

Forte de 34 membres à sa création, la promotion regroupait des éducateurs sociaux, des éducateurs préscolaires adjoints et d'autres professionnels du secteur. Aujourd'hui, elle compte 29 membres, actifs ou retraités. Un hommage a également été rendu aux cinq camarades disparus.