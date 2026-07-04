Algérie: De nouveaux acquis pour le pays dans sa démarche de transformation numérique

ALGER — Avec le lancement du Système national d'information agricole, l'Algérie aura franchi une nouvelle étape qualitative dans sa transformation numérique, dans le cadre d'une vision globale reflétant la volonté de consacrer l'efficacité dans la gestion de tous les secteurs, et ce à la veille de la mise en service du portail numérique national comme guichet unique des services publics, ce qui donnera une nouvelle dimension à la numérisation dans le pays.

La mise en service de ce nouveau système dans le secteur agricole, conçu par de jeunes compétences algériennes, reflète l'importance centrale qu'occupe désormais la numérisation dans les différents secteurs d'activité, dont l'agriculture en tant que secteur stratégique. Il constitue ainsi un nouvel acquis pour l'Algérie dans le cadre de son orientation vers la mise en place d'un écosystème d'économie numérique.

Le système d'information agricole annoncé lundi dernier vise à fournir des données fiables et actualisées afin de renforcer la gouvernance et d'appuyer la prise de décision aux niveaux central et local dans un secteur important, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action du secteur agricole pour l'année 2026.

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Ce système, dont la mise en service s'effectuera par étapes, comprend la collecte des données relatives aux différentes fonctions et activités liées à l'activité agricole, leur gestion et leur sécurisation. Il permet aussi à l'administration d'actualiser ces données à partir de leur collecte, leur traitement et leur analyse, jusqu'à leur exploitation.

Ce dispositif numérique comprend également un tableau de bord central destiné aux responsables centraux ainsi que des interfaces d'exécution dédiées aux directions des services agricoles et aux subdivisions. Sa première version est consacrée au suivi de la campagne de moisson-battage, permettant la saisie et l'analyse des données quotidiennes relatives au déroulement de la campagne ainsi que le traitement des problèmes constatés sur le terrain.

Parmi les mesures prises pour moderniser le secteur figurent la plateforme numérique d'inscription et de suivi du déroulement de l'opération de vente des moutons importés pour l'Aïd El Adha de cette année, ainsi que la création récente d'une page sur le site du ministère de l'Agriculture permettant au citoyen de consulter, en toute transparence, les autorisations et agréments accordés par le ministère aux opérateurs économiques, notamment dans le domaine de l'iportation.

L'Algérie a oeuvré, particulièrement au cours des deux dernières années, à s'orienter résolument vers la réalisation d'une transformation numérique globale, en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre d'une vision stratégique à l'horizon 2030, traduisant la volonté de l'Etat de consacrer la transparence et l'efficacité dans la gestion de l'ensemble des secteurs.

Le président de la République avait souligné, à plusieurs reprises, l'importance vitale de la numérisation, estimant que sa généralisation "est devenue une nécessité incontournable" et que "l'intégration de tous les secteurs dans ce processus n'est plus une option", exprimant son rejet de tous les arguments pouvant être avancés pour justifier le retard dans l'intégration à cette démarche.

Une nouvelle transformation technologique à l'horizon

Le président de la République avait insisté sur le fait que "l'Algérie est parvenue à un niveau très avancé dans la numérisation des informations et des données dans tous les secteurs", soulignant que "la mise en service effective du portail de la numérisation vise à améliorer la gestion, réduire les dépenses et assurer l'efficacité dans l'administration des affaires de l'Etat et du citoyen, dont la vie sera facilitée de plus en plus, renforçant ainsi le bien-être".

Le processus de transformation numérique en Algérie a connu des évolutions rapides et profondes au cours des dernières années, notamment avec la création du Haut-commissariat à la numérisation, chargé de piloter les projets de numérisation sectoriels ainsi que les projets stratégiques, d'en assurer le suivi et l'évaluation, afin de garantir l'accès à des informations instantanées et précises dans les différents domaines.

Le Haut-commissariat a supervisé l'élaboration de la stratégie nationale de transformation numérique 2025-2030, comprenant plusieurs axes relatifs aux infrastructures de base, notamment les réseaux de communication de haute qualité et les centres de données, ainsi qu'aux ressources humaines, à la recherche et au développement, à la gouvernance numérique et à l'économie numérique.

Dans ce cadre, les différents secteurs ont organisé des réunions et des rencontres de travail avec le Haut-commissariat afin de rapprocher les points de vue et de renforcer la coordination et la coopération entre eux en vue de généraliser ce processus vital et important et d'insuffler une nouvelle dynamique aux performances.

Parmi les projets numériques importants supervisés par le Haut-commissariat figure la plateforme numérique nationale "Dzair Digital Services", qui sera lancée prochainement après plusieurs phases d'expérimentation ayant concerné plusieurs secteurs, dans le but de fournir une "destination numérique unifiée" permettant d'accéder aux différents services publics nationaux à travers une plateforme unique, au lieu de multiples plateformes sectorielles.

Ce portail devrait contribuer au renforcement du processus de numérisation dans le pays en permettant aux citoyens d'accéder aux services publics les plus sollicités de manière unifiée, simple, rapide et sécurisée, à travers une interface interactive avancée permettant d'effectuer à distance les différentes démarches administratives, y compris l'obtention des documents officiels et le suivi des demandes de services.

La plateforme consacrera une nouvelle transformation économique et technologique en Algérie à travers la concrétisation de la qualité du contenu numérique et la facilité d'accès aux services, renforçant ainsi la confiance numérique et améliorant l'efficacité du service public. Ce portail traduit également l'engagement de l'Algérie à développer une administration publique moderne, plus performante, plus transparente et accessible à tous.