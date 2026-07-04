Sénégal: OMG dévoile Fleur d'Hibiscus, un EP entre renaissance, identité et ouverture sur le monde

Le 03 juillet 2026 marque une nouvelle étape dans le parcours d'Oumy Gueye plus connu sous le nom d'OMG. Avec la sortie de son nouvel EP Fleur d'Hibiscus, la chanteuse, rappeuse et activiste livre son projet le plus personnel à ce jour : une oeuvre profondément intime, portée par une ambition artistique qui dépasse les frontières.

Produit par Conscious Music Group, le label britannique que l'artiste a récemment rejoint, et distribué par Warner Music Africa FR, Fleur d'Hibiscus est le fruit d'une collaboration internationale réunissant les équipes historiques d' OMG au Sénégal et de nouveaux collaborateurs basés en France. Une rencontre artistique qui ouvre un nouveau chapitre dans la carrière de l'artiste tout en préservant son identité profondément africaine.

Le projet avait d'ailleurs été présenté en avant-première, aux média et professionnels de la musique,lors d'un lancement exclusif à Londres le 22 Juin dernier. OMG a partagé les chansons de son EP et les inspirations qui ont façonné cette nouvelle création.

Au fil de ses sept titres :Sama Khol, Motto, Addiction, No Bayi, 4 Avril 1960, Sur les plages de Saly et Fleur d'Hibiscus .L'artiste raconte bien plus qu'une histoire d'amour. Elle raconte la reconstruction d'une femme.

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Blessée, parfois fragile, mais toujours debout, OMG transforme ses expériences en musique. Son EP évoque le chemin d'une femme qui apprend à se retrouver, à se réapproprier son histoire et à faire de l'amour de soi une véritable force. Une renaissance qui s'incarne naturellement dans l'image de la fleur d'hibiscus.

Un titre tout en symbole

Symbole d'amour, de passion et d'énergie vitale, cette fleur devient la métaphore de la femme que célèbre OMG : délicate sans être faible, sensible mais résolument courageuse. Une femme qui connaît sa valeur, qui choisit d'aimer sans se renier et qui fait de cette force intérieure son refuge.

« Fleur d'Hibiscus est le témoignage d'une femme qui a compris que ses blessures ne définissent pas son avenir. Elles sont devenues les racines de sa force. À travers cet EP, je voulais célébrer l'amour de soi, la résilience et nos identités, parce que c'est en connaissant nos racines que nous pouvons pleinement nous ouvrir au monde », a confié OMG.

Au-delà de l'intime, Fleur d'Hibiscus explore également les questions d'identité et d'héritage. Avec 4 Avril 1960, OMG rend hommage à son pays et rappelle que son parcours personnel reste intimement lié à celui du Sénégal. Cette dimension culturelle traverse l'ensemble du projet, où les langues, les rythmes et les traditions dialoguent avec une production contemporaine pensée pour un public international.

Musicalement, l'EP marque une évolution importante. Sans jamais renier ses racines sénégalaises, la chanteuse ose de nouvelles textures sonores, mêlant Afro-pop, influences urbaines et sonorités modernes. Le résultat est une musique accessible, universelle et dansante, capable de toucher aussi bien le public africain qu'international.

Cette volonté d'ouverture s'est déjà illustrée avec Sama Khol, premier extrait de l'EP, dont le clip a dépassé 1,5 million de vues, confirmant l'engouement du public autour de cette nouvelle direction artistique. Aujourd'hui, l'artiste accompagne également la sortie de l'EP avec le clip de Motto, véritable hymne à la résilience qui prolonge le message porté par ce projet.

Avec Fleur d'Hibiscus, OMG affirme une vision artistique plus libre, plus affirmée et plus ambitieuse. Cet EP ne marque pas seulement une nouvelle sortie discographique : il symbolise l'entrée de l'artiste dans une nouvelle dimension, où le dialogue entre les cultures devient une véritable signature.

Alors que l'EP est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming, OMG poursuit cette nouvelle aventure avec une tournée internationale actuellement en cours à travers plusieurs villes d'Europe et du Royaume-Uni. Une série de rencontres avec le public qui vient prolonger le message de Fleur d'Hibiscus : celui d'une artiste profondément enracinée dans son identité, mais résolument tournée vers le monde.