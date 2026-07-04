Sénégal: Touba - Trois nouveaux forages mis en service par le ministre Cheikh Tidiane Dièye

Dans le cadre de sa politique visant à garantir l'accès à l'eau potable pour tous, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a procédé, vendredi, à la mise en service de trois nouveaux forages dans la commune de Touba Mosquée. Selon Cheikh Tidiane Dièye, ces infrastructures permettront d'approvisionner près de 300 000 habitants de la ville sainte.

De Ndindy à Darou Khoudoss, en passant par Guédé, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a inauguré le vendredi 3 juillet 2026, un nouveau forage dans chacun de ces quartiers de Touba. Les populations ont exprimé leur satisfaction au ministre ainsi qu'au directeur général de l'Office des forages ruraux (OFOR), maître d'ouvrage de ces infrastructures.

D'une capacité respective de 200 m³/h, 240 m³/h et 250 m³/h, ces trois forages desserviront environ 300 000 personnes. À l'horizon 2050, leur capacité permettra d'alimenter plus de 630 000 habitants, afin de répondre à la forte croissance démographique de Touba, a expliqué Cheikh Tidiane Dièye.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans la foulée, le ministre a annoncé la construction d'un nouveau château d'eau à Darou Khoudoss ainsi que la réalisation d'un quatrième forage à Darou Tanzil. Ces nouvelles infrastructures permettront de renforcer le maillage du réseau de distribution dans une ville où la demande en eau potable est particulièrement élevée, notamment durant le Grand Magal.

À cette occasion, il a rappelé que l'État du Sénégal accélère la mise en oeuvre du projet de Grand Transfert d'eau, destiné à raccorder Touba au Lac de Guiers. Selon lui, les études sont achevées et les travaux démarreront avant la fin de l'année 2026. « Le site de Missirah est déjà identifié pour accueillir l'usine de potabilisation et de traitement. L'ensemble du réseau de Touba sera entièrement renouvelé afin de disposer d'un système ultramoderne intégrant le numérique et l'intelligence artificielle dans la distribution de l'eau », a-t-il précisé.

Au nom du khalife général des mourides, Serigne Ousmane Mbacké a exprimé sa gratitude au ministre ainsi qu'à l'ensemble des services de son département pour leur engagement en faveur de la ville sainte. Selon lui, ces réalisations constituent une étape importante vers la satisfaction des besoins des populations en eau potable.

La visite de Cheikh Tidiane Dièye a également été l'occasion de rencontrer les 104 conducteurs de forages et plombiers actuellement en formation. Cette session de 20 jours est organisée grâce au partenariat entre l'Office national de la formation professionnelle (ONFP) et l'Office des forages ruraux (OFOR).