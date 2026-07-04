Tunisie: Ons Jabeur offre un appareil de pointe à l'Institut Salah Azaïez

La joueuse de Tennis, Ons Jabeur, a fait don, ce samedi 4 juillet 2026, d'un appareil de séquençage génétique de nouvelle génération (Next Generation Sequencing - NGS) au profit du service d'anatomie pathologique A à l'Institut Salah Azaïez.

Selon un communiqué publié sur la page officielle de l'Institut, NGS est une technologie des plus avancées en matière de diagnostic moléculaire. Elle permet d'analyser le matériel génétique et de détecter avec une grande précision les anomalies génétiques liées aux cancers et à d'autres maladies et contribue ainsi à affiner le diagnostic et à orienter les médecins vers les traitements les plus adaptés ce qui améliorera la qualité des soins.

Lors d'une cérémonie organisée à cet effet, l'Institut Salah Azaïez a salué cette initiative et a remercié la joueuse pour cette contribution, qui témoigne de son engagement en faveur du secteur de la santé lui souhaitant davantage de succès dans sa carrière sportive.

Ont assisté à cette cérémonie, le chef de cabinet du ministre de la Santé, Mabrouk Ounallah, la directrice régionale de la Santé à Tunis, Imen Souissi, et de la directrice générale de l'Institut Salah Azaïez, Najwa Ben Amara.