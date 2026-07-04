Tunisie: Etihad renforce sa liaison Tunis-Abu Dhabi avec des vols supplémentaires dès mai 2027

La compagnie aérienne Etihad Airways renforcera sa liaison entre Abu Dhabi et Tunis à partir du 7 mai 2027, avec l'ajout de vols supplémentaires sur cette route stratégique, selon un communiqué officiel de la compagnie.

Ces nouveaux vols seront opérés en Airbus A321LR, un appareil de nouvelle génération offrant une configuration de cabine proche de celle d'un long-courrier, tout en conservant l'efficacité opérationnelle d'un monocouloir moderne.

L'A321LR proposera plusieurs niveaux de confort, incluant des First Suites privatives avec portes coulissantes et lits entièrement inclinables, une cabine Business dotée de sièges full flat, ainsi qu'une classe économique repensée avec davantage d'espace et un système de divertissement en 4K.

Au-delà de l'augmentation des capacités, Etihad met en avant une amélioration globale de l'expérience passager sur la liaison Tunis-Abu Dhabi, avec un produit cabine repositionné comme une nouvelle référence sur cette route.

Cette évolution s'inscrit dans la stratégie de la compagnie visant à renforcer la connectivité de son hub d'Abu Dhabi vers ses marchés internationaux, notamment vers le Moyen-Orient, l'Europe et l'Amérique du Nord, via des correspondances optimisées.

Le programme de vols additionnels est désormais ouvert à la réservation, précise la compagnie.