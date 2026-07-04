Algérie: Le président de la République préside la cérémonie annuelle de remise de grades et de médailles à nombre d'officiers de l'ANP

ALGER — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, samedi au Palais du peuple (Alger), la cérémonie de remise de grades et de médailles à nombre d'officiers généraux, d'officiers supérieurs et de personnels civils, dans le cadre des festivités commémoratives du 64e anniversaire de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale a présidé, ce samedi 4 juillet 2026, au Palais du peuple, la cérémonie de remise de grades et de médailles à un nombre d'officiers généraux, d'officiers supérieurs et de personnels civils, inscrite dans le cadre des festivités commémoratives du 64e anniversaire de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale", précise la même source.

Au début de cette cérémonie, le président de la République a supervisé, en compagnie du Général d'Armée, la cérémonie de remise de grades, où il a été procédé "à la promotion d'un nombre de Généraux au grade de général-major, de Colonels au grade de Général, ainsi que des promotions dans la catégorie des officiers supérieurs", note le communiqué.

Par ailleurs, "des médailles ont également été décernées à un nombre de cadres militaires et de personnels civils", ajoute la même source.

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Ont pris part à cette cérémonie, le président du Conseil de la nation, le président de l'Assemblée populaire nationale, le Premier ministre, la présidente de la Cour constitutionnelle, les membres du gouvernement et des

conseillers du président de la République, le directeur général de l'Institut national d'études en stratégie globale, le Général de Corps d'Armée Commandant des Forces terrestres, le Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les Commandants de Forces, le directeur de cabinet auprès du ministère de la Défense nationale, les Chefs de départements, les directeurs et chefs de services centraux du ministère de la Défense nationale et de l'Etat-major de l'ANP, note la même source.

A cette occasion, le Général d'Armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'ANP, a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné que "l'organisation de cette cérémonie solennelle, au coeur des célébrations du soixante-quatrième anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, illustre le lien solide qui unit l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale, à son passé riche en gloires et en hauts faits".

"En cette heureuse occasion, j'ai l'honneur de vous exprimer, Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des personnels de l'ANP, nos remerciements et notre gratitude les plus sincères, d'avoir bien voulu présider la cérémonie de remise de grades et de médailles aux cadres de l'ANP ", a affirmé le Général d'Armée.

"Cette haute marque de considération traduit l'intérêt particulier que vous portez à notre vaillante armée ainsi qu'à ses cadres et ses personnels. Elle constitue, sans nul doute, une motivation qui nous incitera à redoubler d'efforts à même de poursuivre le processus de modernisation de nos forces à tous les domaines et à tous les niveaux", a-t-il ajouté.

"Cette cérémonie solennelle, qui s'inscrit au coeur des célébrations du soixante-quatrième anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, illustre le lien solide qui unit l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, au riche passé de notre pays, jalonné de gloire et de hauts faits. Elle témoigne également de notre détermination à défendre farouchement l'héritage des martyrs et à renforcer la résilience systémique de l'Algérie, terre de dignité", a souligné le Général d'Armée.

"Cette date historique demeurera une source d'inspiration pour notre Armée, qui continuera à s'acquitter de ses missions constitutionnelles sous la haute direction de Monsieur le président de la République, Chef suprême

des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et dans l'esprit de ses convictions républicaines, ainsi que des fondements de la glorieuse Révolution du 1er Novembre et des valeurs de ses vaillants Chouhada.

Dans l'accomplissement de ces nobles missions, notre Armée porte en elle la conscience d'un peuple forgé par les révolutions et capable de dépasser les limites de l'impossible, et s'affirme comme une branche fière,

perpétuellement nourrie par la mémoire de ses racines", a-t-il relevé, ajoutant que "l'Algérie, forte du lien éternel qui la rattache à sa glorieuse histoire, a su tracer, avec confiance, résolution et souveraineté dans ses positions et décisions, les contours d'un avenir prometteur et occuper la place qui lui revient de droit au sein de la communauté des nations".

"C'est dans l'esprit de ce lien éternel et à la faveur de la politique éclairée de Monsieur le président de la République que l'Algérie nouvelle et triomphante a su, avec confiance, détermination et souveraineté dans ses positions et décisions, tracer les contours d'un avenir prometteur et occuper la place qui lui revient de droit au sein de la communauté des nations, où elle et s'est imposée comme un partenaire international fiable, un acteur de stabilité régionale et un pôle de rayonnement géopolitique", a-t-il mentionné.

"Au sein de l'ANP, nous sommes déterminés à unir nos efforts à ceux des hommes patriotes de tous les secteurs, pour contribuer activement à cette dynamique de renouveau prometteuse, à travers la création des conditions de sécurité nécessaires à l'amorce de la relance économique escomptée, ainsi qu'à travers la poursuite du développement des fabrications militaires, dont l'apport à la diversification du tissu industriel national est indéniable", a-t-il affirmé.

A l'issue, le Général d'Armée a adressé ses félicitations aux cadres promus aux grades supérieurs et à ceux récipiendaires de médailles, en leur souhaitant plein succès dans leurs parcours professionnels, conclut le communiqué du MDN.