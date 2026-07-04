Afrique du Nord: Le peuple, creuset de l'Algérie victorieuse, est résolu à poursuivre le changement et à renforcer le développement global

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné, samedi, que le peuple, creuset de l'Algérie victorieuse, forte de ses orientations souveraines et de ses réalisations inédites, est résolu à poursuivre le changement et à renforcer le développement durable et global.

Dans son message à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de la Fête de l'Indépendance, le président de la République s'est dit "pleinement confiant que le peuple, creuset de l'Algérie victorieuse, forte de ses orientations souveraines et de ses réalisations inédites, est résolu à poursuivre le changement et à renforcer le développement durable et global, et conscient de l'enjeu stratégique de la phase actuelle, qui placera le pays, à court terme, au seuil du monde des pays émergents".

Il a, à cet titre, rappelé que "le vaillant peuple algérien, authentique et résistant, a consenti tous ces sacrifices incommensurables pour la gloire de l'Algérie", et que l'"histoire retiendra à jamais les chapitres d'une révolution épique ayant constitué l'une des marques de la grandeur de l'Algérie pour exprimer l'attachement d'un peuple façonné par l'honneur et la dignité".

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"Alors que nous célébrons le 64e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, par fidélité au devoir de préservation de la Mémoire nationale et en hommage aux sacrifices des vertueux résistants à toutes les étapes, des pères militants du Mouvement national et des martyrs de la glorieuse Révolution de libération, nous mesurons l'héritage qu'ils ont légué aux Algériennes et aux Algériens, une fidélité profonde et éternelle envers la Déclaration de Novembre et le message des Chouhada, et nous sommes profondément fiers de voir que l'esprit de l'Algérie nouvelle, bâtie par des volontés nationales sincères, puise sa force de la fidélité au serment fait aux valeureux martyrs", a poursuivi le président de la République.