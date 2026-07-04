Tunisie: Concours des collèges pilotes 2026 - Résultats disponibles par SMS

Le ministère de l'Éducation informe l'ensemble des candidats au concours d'entrée aux collèges pilotes (session 2026) qu'un service de consultation des résultats par SMS est mis à leur disposition. Ce service concerne les abonnés des opérateurs de téléphonie mobile Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange Tunisie, au tarif global de 950 millimes.

Dans un communiqué rendu public ce samedi, la même source ajoute que les candidats souhaitant recevoir leurs résultats par SMS peuvent s'inscrire à ce service à partir du 5 juillet 2025 à 10h00, en envoyant un SMS au numéro 85005 selon le format suivant :

(espace) puis le numéro d'inscription au concours.

Le numéro d'inscription doit comporter six chiffres, conformément à celui figurant sur la convocation du candidat.

Les candidats inscrits à ce service recevront, avant la publication officielle des résultats, un SMS détaillant l'ensemble des résultats du concours (notes par matière, moyenne générale et résultat d'admission dans un collège pilote).

Le ministère de l'Éducation précise également que les résultats seront publiés le même jour sur Internet, via le site suivant : www.6web.tn