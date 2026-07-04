Tunisie: Une programmation prestigieuse pour la 60e édition du Festival de Carthage

La 60e édition du Festival international de Carthage accueillera plusieurs grandes figures de la scène musicale arabe et internationale, marquant une programmation exceptionnelle placée sous le signe du retour et des premières participations.

Selon une source officielle citée par l'Agence TAP, cette édition anniversaire, organisée au théâtre romain de Carthage, verra notamment la participation de la chanteuse syrienne Mayada El Hennawy, de l'artiste algérien Cheb Khaled, et de la chanteuse libanaise Majida Roumi. L'événement sera également marqué par la première apparition de Sami Yusuf sur la scène de Carthage.

L'artiste tunisien Saber Rebaï assurera le concert d'ouverture de cette 60e édition, qui coïncide avec le soixantième anniversaire du festival, l'un des plus anciens et des plus prestigieux rendez-vous culturels du bassin méditerranéen.

Selon la même source, plusieurs artistes feront leur retour sur la scène de Carthage après de longues absences. Mayada El Hennawy revient en Tunisie après 21 ans d'absence, son dernier concert remontant à 2005. Cheb Khaled n'était plus apparu au festival depuis 2016, tandis que Majida El Roumi retrouve le public tunisien après sa dernière prestation en 2018.

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La programmation inclut également la participation de la chanteuse béninoise Angélique Kidjo ainsi que de l'artiste tunisienne Nébiha Karaouli, aux côtés d'une sélection d'artistes tunisiens, arabes et internationaux.

Dans le cadre de la préparation de cette édition, une conférence de presse officielle est prévue le 7 juillet au Musée chrétien primitif de Carthage. Elle permettra de dévoiler l'ensemble du programme et les détails organisationnels du festival.

Par ailleurs, l'ouverture de la billetterie est attendue dans les prochaines heures via les plateformes électroniques dédiées, selon la même source.