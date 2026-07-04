Tunisie: Le bureau fédéral ne démissionnera pas - Un profil bas, pas plus...

Ni démission ni dissolution comme prévu, le bureau fédéral a laissé passer l'orage avant de refaire surface. Hervé Renard n'a pas perdu, quant à lui, sa chance de continuer en équipe nationale.

On prévoyait aisément le scénario qui se profile actuellement du côté de la FTF, soit un statu quo et bien sûr pas de démission. Houcine Jenayeh et ses amis ont résisté depuis même la première défaite contre la Suède : la pression des supporters, la grogne des Tunisiens sur les réseaux sociaux n'auront pas suffi pour faire bouger les choses.

Pas de démission (le contraire aurait été une surprise), pas de dissolution (le ministre ne veut pas rentrer dans ce jeu) et les clubs n'entendent pas, en grande partie, destituer le bureau fédéral et appeler à de nouvelles élections. Les manoeuvres qui ont été opérées par les membres fédéraux vis-à-vis de leurs amis dirigeants des clubs étaient inouïes et impressionnantes.

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Les contacts, les visites, le harcèlement menés par Jenayeh et les 4 ou 5 membres fédéraux loyaux ont permis de contenir la colère et freiner les clubs. Et, bien sûr, du « donnant-donnant » avec des avantages et des promesses faites aux clubs pour éviter leur destitution. Dans ce même bureau fédéral où au moins 5 membres n'ont aucun poids par rapport à Jenayeh, Ltaief, Hamzaoui ou Nasri, la « solidarité » était là.

Aucune démission, et les rumeurs ne sont que des manoeuvres (du chantage) de quelques membres pour avoir de nouvelles responsabilités. Houcine Jenayeh, malgré sa criarde incompétence et ses agissements, reste solide au poste et continuera de diriger dans l'ombre l'entité fédérale. Il n'y aura pas de changement, chose prévisible, au sein du bureau fédéral. Tout ce qu'il aura, une redistribution des rôles, notamment pour la commission de l'équipe nationale.

Hervé Renard de nouveau

On a parlé du technicien français et comment il demeure motivé de continuer l'aventure en sélection. Sa cote en baisse ces dernières années, Renard s'accroche à rester pour de nombreuses raisons, quitte à faire des concessions financières. Le même salaire donné à Lamouchi ne serait pas un handicap pour lui, ni pour son staff.

En tout cas, les négociations reprennent, mais quid de Maher Kanzari ? Son nom a circulé fortement avec l'idée d'un staff tunisien pour reprendre l'équipe de Tunisie. Mais dans les dernières heures, et après des contacts entre le bureau fédéral et la tutelle, l'option Hervé Renard reste envisageable.

En tout cas, le Français jouera ses chances jusqu'au bout et tout dépendra de l'issue des négociations et de l'offre qui lui sera présentée. On parle d'un ou de deux adjoints tunisiens obligatoirement dans le staff de Renard, condition imposée par la FTF. La semaine prochaine nous éclairera davantage sur la question du futur sélectionneur national avec Hervé Renard qui pourrait rester et entamer l'opération reconstruction de la sélection.

Avec quels joueurs ? Plusieurs éléments sont mis sur la liste du départ, d'autres pourraient revenir. Le rajeunissement total n'est pas prévu dans une saison où il y aura les éliminatoires de la CAN en juin prochain. Révolution de palais ? Plutôt un nouveau cycle déclenché avec les mêmes dirigeants et une bonne partie des joueurs actuels. Pas la peine de trop espérer.