Tunisie: Tourisme - 7 vols hebdomadaires relient la Russie au pays dès juillet 2026

La Tunisie s'apprête à renouer avec le marché touristique russe à travers un programme de vols charters estivaux prévu à partir de la mi-juillet 2026. Selon les annonces de tour-opérateurs et de sources spécialisées du secteur aérien, un total de 7 vols hebdomadaires sera opéré vers l'aéroport de Monastir-Habib Bourguiba, principal point d'entrée de cette clientèle.

Le programme est porté par les tour-opérateurs russes Pegas Touristik et Biblio Globus, en partenariat avec la compagnie aérienne égyptienne Pyramids Airlines, qui assurera l'exploitation des vols en Airbus A321-200.

Un programme structuré entre Moscou et Saint-Pétersbourg

Le dispositif prévoit 5 vols hebdomadaires au départ de Moscou, opérés les lundi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche, à partir du 15 juillet 2026 ; 2 vols hebdomadaires au départ de Saint-Pétersbourg, opérés les mardi et vendredi, dès le 14 juillet 2026.

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L'ensemble des rotations sera effectué en Airbus A321-200 d'une capacité d'environ 220 sièges, avec une répartition d'environ 110 sièges par tour-opérateur sur chaque vol, dans le cadre d'un affrètement conjoint.

Monastir au coeur de la relance du marché russe

Ce programme marque une reprise progressive des flux touristiques entre la Russie et la Tunisie, après plusieurs années de baisse liée aux effets combinés de la pandémie et du contexte géopolitique.

Les vols seront opérés vers l'aéroport international de Monastir-Habib Bourguiba, avec une montée en charge progressive durant la saison estivale. Selon les informations disponibles, le programme pourrait s'étendre jusqu'à la fin de la saison touristique, sous réserve des autorisations réglementaires.

Ce retour des charters s'inscrit dans une dynamique de relance du marché russe, historiquement l'un des principaux marchés émetteurs pour la Tunisie avant 2019.

Les opérateurs impliqués évoquent un cadre opérationnel facilité par les autorisations des autorités compétentes et un dispositif aérien reposant sur la compagnie Pyramids Airlines, transporteur égyptien spécialisé dans les opérations charters vers les destinations touristiques.

Certains opérateurs mentionnent également un régime opérationnel particulier permettant des vols directs, renforçant ainsi la connectivité entre les deux pays, sans toutefois que les détails réglementaires soient uniformisés dans les communications publiques.