Tunisie: IRIS développe le premier drone de surface maritime 100 % tunisien

La Tunisie franchit une nouvelle étape dans le domaine des technologies maritimes avec le développement d'un véhicule de surface autonome (USV) entièrement conçu et fabriqué localement par la société deep-tech IRIS.

Destiné à des applications civiles et scientifiques, ce drone de surface intelligent a déjà été testé en conditions réelles en mer et validé en collaboration avec l'École de la Douane tunisienne, avant la livraison de sa première unité à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Tunis (ENSIT) pour la recherche académique.

Ce projet, présenté comme une première nationale, illustre la montée en puissance des compétences tunisiennes dans les technologies avancées. L'USV, à la fois autonome et téléopéré, a été développé par des ingénieurs et experts locaux, avec l'ambition de proposer une solution technologique capable de répondre à plusieurs besoins opérationnels.

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Parmi ses usages potentiels figurent la surveillance des côtes, la protection des infrastructures maritimes, les opérations de recherche et de sauvetage, la collecte de données océaniques ainsi que le soutien à des missions environnementales et sécuritaires. Cette polyvalence positionne le drone comme un outil technologique à fort potentiel pour les acteurs publics et les institutions de recherche.

Au-delà de ses performances techniques, le projet est porté par une vision de souveraineté technologique et de valorisation du savoir-faire national. Il est dirigé par Foued El Kamel, fondateur de la société IRIS et également à la tête d'AVIONAV, entreprise tunisienne spécialisée dans la fabrication d'aéronefs légers certifiés.

Les tests réalisés en mer ont permis de valider les capacités du système dans des conditions réelles, confirmant sa stabilité et son efficacité opérationnelle. Cette phase expérimentale a été menée en coopération avec l'École de la Douane tunisienne, renforçant ainsi la dimension institutionnelle du projet.

Avec la livraison de la première unité à l'ENSIT, IRIS ouvre la voie à des applications de recherche scientifique avancées, tout en positionnant la Tunisie sur la carte des pays développant des solutions robotiques maritimes de nouvelle génération.

Dans les différentes communications autour du projet, les initiateurs soulignent également la dimension symbolique de cette réalisation, présentée comme la preuve que les compétences tunisiennes sont capables de concevoir des technologies complexes lorsque les conditions d'innovation et de soutien sont réunies.