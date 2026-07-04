Tunisie: Hervé Renard annonce la fin de son aventure avec la sélection tunisienne

L'entraîneur français Hervé Renard a annoncé la fin de son aventure à la tête de la sélection nationale tunisienne, à l'issue de la Coupe du Monde 2026, selon un message publié ce samedi 4 juillet 2026 sur son compte officiel Instagram.

Dans cette publication, le technicien exprime sa gratitude envers la Fédération tunisienne de football (FTF), qu'il cite comme l'organisme lui ayant permis de participer à cette expérience mondiale avec l'équipe nationale. Il souligne avoir vécu un "honneur" en dirigeant la sélection tunisienne lors de cette compétition.

Hervé Renard adresse également ses remerciements aux joueurs, au staff et à l'ensemble des personnes ayant accompagné son parcours avec la sélection. Il affirme quitter ses fonctions avec des souvenirs marquants et souhaite le meilleur à l'équipe pour la suite de son évolution.

Dans son message, l'entraîneur français se dit convaincu que la sélection tunisienne continuera à progresser et à écrire de nouvelles pages de son histoire, tout en faisant vibrer ses supporters.

Cette annonce intervient alors que son engagement devait initialement se poursuivre jusqu'au 20 juillet, selon les éléments contractuels évoqués auparavant.