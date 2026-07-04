Afrique: Canada/Maroc - Le défi des Lions de l'Atlas

Avec pour enjeu une place en quarts de finale, la confrontation entre Canucks canadiens et Lions de l'Atlas marocains sera la 4e dans l'historique des duels entre les deux équipes.

Le Canada croise le Maroc en fin d'après-midi au NRG Stadium de Houston au Texas dans le cadre des huitièmes du Mondial. Ce faisant, si volet historique des confrontations, le bilan penche en faveur du Maroc (deux succès pour un match nul), à ce stade de la compétition, nul besoin de parler de favori ou d'outsider.

Tombeur des Pays-Bas aux tirs au but, le Maroc affiche ses ambitions, celles de faire partie des meilleures sélections mondiales. Quant au Canada, il a longtemps buté sur le verrou sud-africain en seizième de finale, avant la délivrance intervenue lors du money time. Aujourd'hui cependant, les hommes de Jesse Marsch sont capables de sortir le grand jeu, comme en atteste leur partition face au Qatar en poules.

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Avec un Jonathan David en feu et déjà buteur à trois reprises, le Canada entend forcément franchir un nouveau cap. Bien entendu, pour y parvenir, il faudra jouer d'égal à égal avec des Lions qui montent en gamme au fil de la compétition. Libérés de toute pression, les coorganisateurs canadiens du tournoi entendent à nouveau écrire l'histoire en faisant plier le demi-finaliste de l'édition de 2022, un onze fort d'une génération montante aux côtés de cadres qui rassurent et performent.

Alphonse Davies de retour ?

Côté effectif à présent, Jesse Marsch doit composer avec l'absence du milieu de Sassuolo Ismael Koné, blessé, alors qu'en revanche, l'équipe pourra bénéficier des services du latéral du Bayern Munich, Alphonso Davies. Toujours sur le plan de l'effectif, côté marocain, outre les cadres que sont Saibari, Hakimi et Diaz, le coach Mohamed Ouahbi pourra à nouveau compter sur Bilal El Khannouss, Ayyoub Bouaddi et l'enthousiasme de Neil El Aynaoui.

Enfin, chapitre compositions attendues, le Canada se fierait à Maxime Crepeau, Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea (ou Alphonso Davies), Tajon Buchanan, Stephen Eustaquio, Nathan Saliba, Liam Millar, Jonathan David et Tani Oluwaseyi.

Quant au Maroc, il s'en remettrait à Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Brahim Diaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss et Ismael Saibari. Chaude empoignade ce soir donc au Texas entre un outsider ambitieux et un prétendant marocain qui ne se cache plus !