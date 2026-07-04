Tunisie: Bouthaina Nabouli dévoile « Doulicha » - La balade d'une voix qui s'impose

Pour marquer la sortie de ce premier opus « Doulicha », l'artiste fera deux escales importantes sur la scène festivalière tunisienne. Elle sera présente au Festival International de Hammamet, le 3 août 2026, puis au Festival International de Mahdia, le 5 août.

Il est des voix qui s'installent sans phrase spectaculaire, simplement parce qu'elles sont reconnaissables au premier souffle. Celle de la Tunisienne Bouthaina Nabouli appartient à cette catégorie. Précise, rauque et caverneuse, elle impose une présence à la fois sûre et intime. Chanteuse, autrice-compositrice et graphiste de formation, elle puise dans les répertoires classiques arabes et le patrimoine musical tunisien qu'elle réinvente avec finesse à travers des textures sonores contemporaines, et le premier EP «Doulicha», qu'elle vient de dévoiler, en livre la preuve la plus nette.

Le parcours de Bouthaina Nabouli s'est nourri de collaborations qui ont progressivement élargi sa palette artistique et sa visibilité. Interprète du générique de la série égyptienne « Sohab El Ard », arrangé par Amine Bouhafa, ainsi que du générique tunisien du feuilleton turc « El Qalb Ekhtar », diffusé sur Nessma TV, elle a su toucher des publics variés. Le projet « Benboo », mené avec Benjemy, l'a conduite sur plusieurs scènes internationales, tandis que sa première grande apparition en Tunisie remonte au Festival International de Carthage en 2024, où elle tenait le rôle principal de la comédie musicale « Nawbet Gharam » de Mohamed Ali Kammoun.

En 2025, le Prix du Public du Festival de la Chanson Tunisienne est venu confirmer l'engouement suscité par son univers artistique. Pour marquer la sortie de ce premier opus « Doulicha », l'artiste fera deux escales importantes sur la scène festivalière tunisienne. Elle sera présente au Festival International de Hammamet, le 3 août 2026, puis au Festival International de Mahdia, le 5 août.

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« Doulicha », qui signifie « balade », est composé de cinq titres qui tracent un itinéraire émotionnel entre mémoire et création. Loin des effets de facilité, l'opus privilégie la chanson d'auteur, avec des textes ciselés, des lignes mélodiques épurées et une esthétique contemporaine qui laisse toute sa place à la voix.

La contribution de Bouthaina à l'écriture et à la composition de plusieurs morceaux confère au projet une véritable cohérence artistique, renforcée par la direction musicale de Kaïs Melliti et la direction artistique et littéraire de Syrine Chekili. Ensemble, ces sensibilités façonnent un univers où la modernité insuffle une nouvelle forme aux racines musicales, sans jamais les dénaturer.

Pour l'artiste, « Doulicha » n'est pas seulement un disque, mais aussi un spectacle pensé comme une véritable «balade artistique». Elle y mêle ses compositions originales à des reprises revisitées qui jalonnent son parcours musical. Cette proposition scénique promet une immersion sensible où chaque chanson devient une étape, un souvenir ou une escale, portée par des arrangements qui ramènent un nouveau souffle tout en respectant l'essence des oeuvres.