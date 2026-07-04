Tunisie: Hand / Saison 2026-2027 - Coup d'envoi le 9 septembre

La Fédération tunisienne de handball a annoncé que la date du coup d'envoi du Championnat national élite de handball pour la saison sportive 2026-2027 est fixée pour le samedi 5 septembre prochain.

La Fthb a précisé que cette décision a été prise à la suite d'une réunion tenue à cet effet en présence du président de la Fthb et des représentants des clubs d'élite pour discuter de la formule des championnats à disputer lors de la prochaine saison sportive et des dates de début des différentes compétitions nationales dans toutes les catégories.

La présente saison devrait être celle de la relance, étant donné que le championnat d'Afrique pointe à l'horizon et le Mondial s'annonce assez prometteur.

L'arrivée d'un sélectionneur confirmé pourrait sans doute conforter cette relance. Mais, bien entendu, tout tient au comportement des clubs et de leur attachement à faire réussir la saison, d'une part, et contribuer aux réalisations des objectifs nationaux fixés, d'autre part.

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La saison passée a été assez mouvementée et les relations entre les différentes parties prenantes n'ont pas été un exemple du genre. Pour des raisons souvent futiles. Cette ambiance n'a pas aidé à surmonter les difficultés qui se posent dans toute compétition.

Consolider davantage le handball

Le nouveau bureau fédéral élu, récemment nanti d'un Directeur technique national bien au parfum de ce qui se passe dans le monde de la petite sphère, pourrait instaurer une meilleure ambiance de travail et mettre de l'ordre au niveau du plan de relance envisagé pour accélérer la consolidation du handball dans le pays.

Les signes de ce regain d'intérêt sont nombreux. Aussi bien chez les jeunes que parmi les sections féminines qui surprennent agréablement par leur enthousiasme et leur application.

C'est la condition sine qua non de la réussite.

D'après les informations qui circulent, nos clubs ont l'intention de profiter de la limitation du nombre de joueurs imposés en Arabie Saoudite et dans le Golfe où on a décidé de dégager la voie pour les joueurs locaux.

Les équipes tunisiennes, de toutes les manières, sont en train de se renforcer.

Modifications du système de tournoi

Il a également été décidé, avec l'accord unanime des participants, d'introduire une légère modification à la formule du championnat. La première étape se déroulera sous la forme d'un aller-retour entre toutes les équipes. Le play off se déroulera avec huit équipes réparties en deux poules. Les vainqueurs de la première et de la deuxième place de la première étape s'affronteront en demi-finales croisées aller-retour pour désigner le champion de Tunisie.

Le début du Championnat Elite Senior a été fixé pour le mercredi 9 septembre 2026.