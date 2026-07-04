Tunisie: Ligue 1 - Tirage, Supercoupe, reprise... tout ce qu'il faut savoir sur la saison

4 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Le tirage au sort du calendrier du championnat de la Ligue 1 du football professionnel (saison 2026-2027) aura lieu à la fin du mois de juillet, soit trois semaines avant le coup d'envoi de la compétition prévu les 22 et 23 août prochain, apprend l'agence TAP samedi, auprès de Moez Mestiri, porte-parole officiel de la Fédération Tunisienne de Football (FTF).

Mestiri a ajouté que la prochaine réunion du bureau fédéral qui devrait se tenir au cours de la deuxième semaine du mois de juillet, portera sur l'examen d'une série de points, dont la programmation, avant le coup d'envoi du championnat, de la Supercoupe de Tunisie 2021-2022 qui opposera l'Espérance de Tunis et le CS Sfaxien.

Il a également précisé que la FTF proposera d'organiser la Supercoupe 2025-2026, mettant aux prises le Club Africain et l'Espérance de Tunis, entre les mois d'octobre et de novembre. Cette date sera arrêtée après concertation avec les différentes parties concernées, en raison des spécificités de cette affiche et des opportunités de valorisation et de commercialisation à l'étranger.

Enfin, il a expliqué que le choix des 22 et 23 août 2026 pour le coup d'envoi du prochain exercice a été effectué en concertation avec le nouveau Directeur Technique National de la FTF, qui a validé cette proposition.

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