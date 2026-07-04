Tunisie: 7 raisons de visiter le pays selon un reportage du Los Angeles Times

La Tunisie confirme son attractivité touristique internationale. Dans un reportage publié le 30 juin 2026 par le Los Angeles Times, le journaliste et contributeur Paul Rogers décrit un pays qu'il pensait découvrir à travers ses plages méditerranéennes, mais qui s'est révélé, selon lui, comme une destination d'une grande diversité culturelle, historique et naturelle.

Une destination aux multiples facettes

L'auteur, qui affirme avoir visité la Tunisie dans le cadre d'un voyage mêlant participation à un festival culturel et découverte touristique, souligne que le pays a largement dépassé ses attentes initiales. Il met notamment en avant une reprise touristique marquée, avec plus de 11 millions de visiteurs internationaux pour environ 12 millions d'habitants.

Dans cet article de type reportage narratif, le journaliste présente la Tunisie comme une destination en plein essor sur plusieurs marchés internationaux, notamment européens et asiatiques, et désormais très prisée par les voyageurs chinois. Il insiste surtout sur la diversité des expériences offertes, allant du littoral méditerranéen aux étendues désertiques du Sahara.

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Selon le reportage, l'un des principaux atouts de la Tunisie réside dans la coexistence de plusieurs univers touristiques accessibles sur un territoire relativement réduit : plages, médinas historiques, sites antiques, désert, montagnes et parcs nationaux.

Le journaliste souligne aussi la facilité de déplacement entre ces différents espaces, permettant de combiner plusieurs types d'expériences en un seul séjour.

Les 7 raisons de visiter la Tunisie selon le LA Times

Dans son classement personnel, Paul Rogers identifie sept expériences majeures qui, selon lui, expliquent l'attrait croissant de la Tunisie :

1. Les médinas historiques

Les médinas tunisiennes offrent une immersion dans des centres urbains anciens aux ruelles étroites et labyrinthiques. Le journaliste évoque une expérience sensorielle forte, marquée par les sons, les odeurs et les marchés traditionnels, notamment dans la médina de Tunis.

2. Les plages méditerranéennes

La Tunisie dispose d'une centaine de stations balnéaires le long de son littoral. Les principales zones touristiques incluent Hammamet, Sousse, Djerba et Port El Kantaoui, avec des offres allant de séjours économiques à des complexes haut de gamme.

3. Les ruines antiques

Le pays abrite un patrimoine archéologique important, avec notamment Carthage, El Jem et Dougga. Ces sites témoignent de l'héritage romain et punique de la région, accessibles en excursions depuis les grandes villes.

4. Le Festival international du Sahara à Douz

Événement culturel majeur du sud tunisien, ce festival annuel met en avant les traditions bédouines à travers des spectacles équestres, de la musique et de la poésie, dans un cadre désertique.

5. Les sites de tournage de Star Wars

La Tunisie est également connue pour avoir servi de décor à la saga Star Wars. Les régions de Tozeur, Matmata et Djerba abritent plusieurs lieux emblématiques, dont le site de Mos Espa et les paysages ayant inspiré la planète Tatooine.

6. Les parcs nationaux

Le pays dispose de plusieurs espaces naturels protégés, dont le parc national de l'Ichkeul classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que Bou-Hedma et Boukornine. Ces sites abritent une biodiversité rare et des espèces menacées.

7. Les souks de Tunis

Enfin, la médina de Tunis concentre une vingtaine de souks spécialisés. Le journaliste cite notamment les souks El Attarine (parfums), El Berka (bijoux) et El Grana (artisanat et textiles), qui reflètent la richesse commerciale et culturelle de la capitale.

Dans son analyse, Paul Rogers indique que la Tunisie connaît un rebond touristique important après les perturbations de la dernière décennie et la pandémie de COVID-19. Le pays attire aujourd'hui une clientèle diversifiée, allant des voyageurs européens aux touristes asiatiques, notamment chinois.

Le journaliste met en avant la diversité des offres touristiques, allant des séjours balnéaires "tout compris" aux circuits culturels, désertiques et écotouristiques.