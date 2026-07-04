Sénégal: Le président Bassirou Diomaye Faye annonce la création prochaine de son propre parti

Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé, vendredi 3 juillet, la création prochaine de son propre parti politique, une annonce faite devant plus de 300 maires de sa coalition, réunis au Palais de la République. Elle officialise une rupture avec Ousmane Sonko et le Pastef - engagée depuis plusieurs mois - et elle intervient alors que les députés viennent de voter une réforme constitutionnelle qui pourrait empêcher le président de diriger un parti.

Le président sénégalais a réuni au Palais de la République plus de 300 maires de la coalition Diomaye Président, venus des quatorze régions du pays. C'est à cette occasion qu'il a fait part de sa volonté d'aller vers une « unité plus organique » des forces qui le soutiennent, en créant son propre parti.

Pour cela, Bassirou Diomaye Faye a chargé Aminata Touré, superviseure générale de sa coalition, de mettre en place un comité de réflexion. Ce comité devra préparer, dans les meilleurs délais, les éléments constitutifs de cette future formation.

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L'annonce confirme une rupture engagée, depuis des mois, avec Ousmane Sonko. Cofondateur de Pastef, en 2014, aux côtés de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Bassirou Diomaye Faye en reste, pour l'instant, le président d'honneur, malgré la brouille entre les deux hommes. Il dirige par ailleurs la coalition Diomaye Président qui avait porté sa candidature victorieuse, en 2024, et dont l'avenir reste désormais en suspens.

Autre enjeu, celui de la réforme constitutionnelle votée, lundi 29 juin, par les députés Pastef, qui prévoit l'incompatibilité entre la fonction de présidence de la République et la direction d'un parti, une réforme que le chef de l'État a annoncé vouloir soumettre à référendum.