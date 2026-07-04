Sénégal: Le CORED a renouvelé son directoire

Dakar — Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (CORED) a procédé, samedi, à Dakar, au renouvellement des deux tiers de son directoire, pour un mandat de trois ans.

Les journalistes Aliou Diouf (Le Soleil) et Migui Marame Ndiaye (Radio Sénégal) font partie des nouveaux membres du directoire de cette instance d'autorégulation des médias, de même que le technicien audiovisuel Omar Dème (7TV).

L'universitaire Sellé Seck (CESTI) et les journalistes Mamadou Dièye (SYNPICS), Amadou Kanouté (ministère de la Communication) et Mamadou Amat Niasse (Patronat de la presse) font également partie des membres élus lors de l'assemblée générale ordinaire du CORED.

Dans les prochains jours, le directoire va élire les membres - dont le président - du bureau du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias.

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L'assemblée générale a approuvé le rapport moral présenté par le président sortant de l'instance d'autorégulation des médias, Mamadou Thior.

Le rapport d'activités et le rapport financier du CORED, présentés par Nina Penda Faye et Éric Gnimadi, ont également été approuvés.

Le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Bacary Sarr, venu présider la cérémonie officielle de l'assemblée générale ordinaire, a salué l'engagement dont ont fait preuve Mamadou Thior et ses collaborateurs.

Ils ont renforcé la confiance des citoyens sénégalais dans les médias, selon M. Sarr. Il a invité les nouveaux membres du directoire à perpétuer cet engagement.

"Votre responsabilité sera importante. Il s'agira de préserver les acquis, d'aller encore plus loin dans la promotion des bonnes pratiques [journalistiques] et d'adapter continuellement les mécanismes d'autorégulation aux nouvelles réalités du paysage médiatique", leur a dit le ministre.