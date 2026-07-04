Sénégal: Les commerçants débarrassent le marché central de Ourossogui de ses ordures

4 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ourossogui — Les commerçants, les membres du conseil municipal de Ourossogui (nord) et des agents de la Société nationale de gestion des déchets solides se sont attelés, samedi, au nettoiement du marché central de cette ville.

Ils l'ont débarrassé des ordures et ont débouché les canaux d'évacuation des eaux usées et pluviales.

"C'est à la suite d'une réunion tenue ici que nous avons informé le gouverneur de la région et le préfet de Matam de notre volonté de mener cette opération de nettoiement, une initiative qu'ils ont tous les deux saluée. La mairie aussi a adhéré à l'initiative", a dit Oumar Samb, le président de l'Association des commerçants de Ourossogui.

M. Samb souhaite, par ailleurs, que le conseil municipal mette fin à l'occupation anarchique" de certains espaces de la ville par des commerçants.

"C'est inacceptable qu'un commerçant installe un réfrigérateur quelque part dans la rue et empêcher les gens de circuler tranquillement", a-t-il dit, invitant la mairie à assurer une évacuation correcte des eaux de pluie.

Oumar Samb déplore aussi les installations électriques "anarchiques" et souhaite que la Société nationale d'électricité y mette fin.

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