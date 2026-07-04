Afrique: Coupe du monde 2026 - Le Maroc dompte le Canada et file en quarts de finale

4 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Le Maroc poursuit son remarquable parcours à la Coupe du monde 2026.

Les Lions de l'Atlas se sont brillamment qualifiés pour les quarts de finale en dominant le Canada sur le score sans appel de 3 buts à 0, samedi 4 juillet, au NRG Stadium de Houston, aux États-Unis.

Une victoire maîtrisée qui confirme les ambitions de la sélection marocaine sur la scène mondiale.

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Face à une équipe canadienne entreprenante dès les premières minutes, les hommes de leur sélectionneur ont dû faire preuve de solidité défensive. Portés par leur public, les Canadiens se sont procuré plusieurs occasions franches, mais se sont heurtés à un Yassine Bounou impérial dans ses cages. Le gardien marocain a notamment réalisé plusieurs arrêts décisifs, maintenant les siens à flot au cours d'une première période conclue sur un score vierge (0-0).

Au retour des vestiaires, le Maroc a changé de visage. Plus entreprenants et plus efficaces, les Lions de l'Atlas ont ouvert le score à la 50e minute grâce à Azzedine Ounahi. Bien servi sur un coup franc intelligemment joué par Achraf Hakimi, le milieu de terrain a décoché une frappe précise qui a laissé le gardien canadien sans réaction.

Malgré les tentatives répétées du Canada pour revenir au score, la défense marocaine est restée disciplinée. À la 82e minute, Ounahi s'est de nouveau illustré en inscrivant son deuxième but de la soirée. Lancée en contre-attaque, la sélection marocaine a parfaitement exploité les espaces laissés par son adversaire. Servi en retrait par Brahim Diaz, le milieu de terrain a trouvé la lucarne d'une frappe limpide, mettant définitivement son équipe à l'abri.

Dans le temps additionnel, Soufiane Rahimi est venu parachever le succès marocain. Bien lancé sur le côté gauche par Brahim Diaz, l'attaquant d'Al-Aïn a ajusté le gardien canadien pour inscrire le troisième but des Lions de l'Atlas (90e+8), scellant une victoire éclatante.

Grâce à ce succès, le Maroc devient l'une des nations encore en lice pour le sacre mondial et confirme son statut de référence du football africain. Les Lions de l'Atlas retrouveront en quarts de finale, le jeudi 9 juillet, le vainqueur de l'affiche opposant le Paraguay à la France.

Cette qualification nourrit un peu plus le rêve de tout un peuple. Après leur épopée historique au Mondial 2022, les Marocains démontrent une nouvelle fois leur capacité à rivaliser avec les meilleures sélections de la planète et à porter haut les couleurs du football africain.

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