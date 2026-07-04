Cote d'Ivoire: Dabakala écrit son histoire - Ibrahim Kalil Konaté inaugure les premières banques de la cité Djimini-Djamala

4 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Dabakala a franchi un cap important dans son développement avec l'inauguration, ce samedi 4 juillet 2026, des premières agences bancaires de son histoire. L'Afg Bank et la Banque Nationale d'Investissement (Bni) ont officiellement ouvert leurs portes lors d'une cérémonie placée sous le parrainage du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Ibrahim Kalil Konaté, indique un communiqué du service de communication dudit ministère.

Cette implantation met fin à une situation qui contraignait jusqu'ici les populations, les commerçants et les opérateurs économiques à se rendre à Katiola ou à Bouaké pour effectuer leurs opérations bancaires.

La cérémonie a réuni les autorités administratives, élus, cadres de la région, chefs traditionnels, guides religieux ainsi qu'une importante représentation de la population.

Le maire de Dabakala, Adama Coulibaly a salué une réalisation majeure pour la commune avant de rendre hommage au ministre Ibrahim Kalil Konaté pour son implication dans la concrétisation du projet.

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Les directeurs généraux de l'Afg Bank et de la Bni, respectivement Daniel Touré et Issouf Fadiga, ont réaffirmé l'engagement de leurs établissements à accompagner le développement économique local à travers l'accès aux services bancaires, à l'épargne et au financement des initiatives génératrices de revenus.

Parrain de l'événement, Ibrahim Kalil Konaté a invité les populations à s'approprier ces nouvelles infrastructures afin d'en assurer la pérennité. Il a souligné que cette réalisation s'inscrit dans la vision du Président Alassane Ouattara de promouvoir un développement inclusif sur l'ensemble du territoire national.

L'ouverture de ces deux agences suscite déjà de nombreux espoirs auprès des acteurs économiques de Dabakala, notamment les commerçantes et entrepreneurs, qui pourront désormais accéder plus facilement aux services financiers et aux opportunités de financement nécessaires à l'essor de leurs activités.

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