Cote d'Ivoire: Sécurité routière - Les conducteurs du ministère de la Justice outillés contre l'incivisme routier

Une cinquantaine de conducteurs de véhicules administratifs du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme prennent part du 4 au 5 juillet 2026, à Abidjan, à une session de formation et de sensibilisation sur la sécurité routière, organisée par l'Institut national de formation judiciaire (Infj) en partenariat avec l'Office de sécurité routière (Oser).

Placée sous le thème « Lutte contre l'incivisme routier », cette initiative vise à renforcer les compétences des chauffeurs de l'administration judiciaire et à les amener à adopter des comportements exemplaires sur les routes.

À l'ouverture de la session, Me Kouassi A., sous-directrice de la formation continue de l'École de Greffe, a souligné que la sécurité routière demeure un enjeu majeur dans un contexte marqué par l'évolution des comportements des usagers et le durcissement des mesures de contrôle sur les axes routiers.

Elle a indiqué que cette formation permettra aux participants d'actualiser leurs connaissances notamment sur des dispositifs récents tels que la vidéoverbalisation et le permis à points. Selon elle, cette activité s'inscrit dans la dynamique de l'Infj visant à promouvoir l'excellence professionnelle à travers le renforcement continu des capacités de ses agents.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour sa part, le directeur général de l'Infj, Marie Léonard Lebry a relevé que les conducteurs constituent un maillon essentiel du fonctionnement des services judiciaires bien qu'ils aient longtemps été peu concernés par les programmes de perfectionnement professionnel.

« Grâce au partenariat établi avec l'Oser, cette formation répond à un besoin réel d'actualisation des connaissances et de renforcement des compétences », a-t-il déclaré.

Le premier responsable de l'Institut a insisté sur le rôle d'exemple que doivent jouer les conducteurs de l'administration judiciaire. Selon lui, au-delà de la maîtrise du volant et du Code de la route, ils doivent faire preuve de civisme et de responsabilité dans leur comportement quotidien sur la voie publique.

Face à la recrudescence des accidents liés aux infractions routières, il a estimé nécessaire de renforcer la vigilance des chauffeurs afin qu'ils contribuent davantage à la promotion de la sécurité routière.

« Les conducteurs des administrations judiciaires doivent être des modèles de respect des règles de circulation. Leur comportement véhicule l'image de l'institution qu'ils représentent », a-t-il insisté.

Cette formation, qui constitue une première phase du programme, concerne une cinquantaine de conducteurs exerçant à Abidjan. Une deuxième vague est annoncée dans les prochaines semaines au profit de leurs collègues en service dans les différentes juridictions de l'intérieur du pays.