Cote d'Ivoire: Transition énergétique - Avec Ferké Solar, le pays accélère sa révolution verte

La Côte d'Ivoire franchit une nouvelle étape dans sa politique de transition énergétique. Le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a procédé, le 3 juillet 2026, à l'inauguration officielle de la centrale photovoltaïque Ferké Solar, implantée à Sokoro 2, dans le département de Ferkessédougou. Il était accompagné, pour cette cérémonie, du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly.

Cette infrastructure de nouvelle génération vient renforcer les capacités de production d'électricité du pays tout en consolidant l'ambition du gouvernement de faire des énergies renouvelables un levier majeur du développement économique et de la lutte contre le changement climatique.

D'une puissance installée de 52 mégawatts-crête (52 MWc), la centrale s'étend sur une superficie de 70 hectares et est équipée de 73 341 panneaux photovoltaïques de dernière génération. Elle devient ainsi la deuxième centrale solaire de cette envergure en Côte d'Ivoire, après celle de Boundiali, confirmant la montée en puissance du pays dans le domaine des énergies propres.

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Grâce à cette installation, près de 90 gigawattheures (GWh) d'électricité verte seront produits chaque année. Cette énergie permettra d'alimenter un nombre important de ménages ivoiriens, tout en contribuant à sécuriser l'approvisionnement électrique national face à une demande en constante progression.

Au-delà de son apport énergétique, Ferké Solar représente un investissement stratégique pour la protection de l'environnement. Selon les projections, son exploitation permettra d'éviter l'émission de 39 000 tonnes de dioxyde de carbone (CO₂) chaque année, soit plus d'un million de tonnes sur l'ensemble de sa durée de vie. Une performance qui s'inscrit pleinement dans les engagements de la Côte d'Ivoire en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et du respect de ses obligations climatiques internationales.

L'inauguration de cette centrale illustre la volonté des autorités ivoiriennes de diversifier le mix énergétique national, de réduire progressivement la dépendance aux énergies fossiles et d'accroître la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité.

Avec Ferké Solar, la Côte d'Ivoire confirme ainsi son ambition de devenir un acteur de référence de la transition énergétique en Afrique de l'Ouest. En investissant dans des infrastructures modernes, performantes et respectueuses de l'environnement, le pays pose les bases d'un modèle énergétique durable, capable de concilier croissance économique, sécurité énergétique et préservation des ressources naturelles au bénéfice des générations futures.